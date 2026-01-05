Lluvia de verano sorprende Lima: Reportan neblina, frío y precipitaciones dispersas este lunes

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El quinto día del año marcó un cambio radical de clima en Lima. Desde las primeras horas de este lunes 5 de enero, los limeños fueron sorprendidos con lluvias ligeras, cielo nublado y sensación de frío. Conoce los distritos que fueron afectados.

Senamhi explica cambios meteorológicos en Lima

Según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las temperaturas mínimas al amanecer en la capital oscilaron entre los 17 °C en Lima Este y los 18 °C en Lima Oeste y el Callao, lo que responde a la dinámica estacional en la franja costera.

Desde la madrugada del lunes, distritos del norte, centro y sur de Lima Metropolitana registraron persistente llovizna y un clima inusualmente fresco. Algunos de ellos son el Rímac, San Martín de Porres, Breña y Cercado de Lima, Surco y Chorrillos.

#ElDato #Senamhi #Minam Lima: los distritos de la costa reportaron lluvia dispersa tal como se informó en el aviso de precipitaciones en sierra.https://t.co/wpOy8Ss6bY pic.twitter.com/6usYstOWR1 — Senamhi (@Senamhiperu) January 5, 2026

Según el reporte del organismo técnico, pese al cielo gris de las primeras horas, se espera que el cielo se despeje a nublado parcial con nubes dispersas hacia en mediodía y que vuelva la nubosidad por la tarde.

Sin embargo, dos zonas de la capital metropolitana no se verán afectadas por la disminución de la temperatura. En Lima Este, la temperatura máxima llegará a 27°C, mientras que Lima Oeste y Callao alcanzarán los 23°C.

El comportamiento térmico variable registrado este lunes en Lima responde a las características propias del clima en la capital.

Mientras los distritos cercanos al litoral mantienen temperaturas más estables por su influencia marina, el interior limeño presenta mayores contrastes, con mañanas más frías y un incremento más marcado del calor conforme avanza el día.

Recomendaciones

Ante ello, el Senamhi recomendó a la población adaptarse a los cambios bruscos de temperatura previstos para la tarde y a no descuidar las medidas de protección frente a la radiación solar.

Aunque el cielo permanezca cubierto durante las primeras horas, los niveles de radiación UV continúan siendo elevados y pueden afectar la salud si no se toman las precauciones necesarias.

Advierten riesgo de activación de quebradas

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió el riesgo de activación de quebradas en tres regiones del Perú para las próximas 24 horas.

De acuerdo con el reporte de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan precipitaciones de extrema intensidad (alerta roja) en las algunas provincias de las regiones de Áncash, Ayacucho y Huancavelica.

Desde la madrugada del lunes 5 de enero, distritos del centro y norte de Lima amanecieron con lluvias ligeras, neblina persistente y sensación de frío pese al verano.