Ignacio Buse ilusionado tras ingresar al top 100 del ranking ATP: "Hay que seguir soñando en grande"

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A pesar de encontrarse lesionado y no disputar partidos, Ignacio Buse le ha dado una alegría a todo el país. El tenista peruano ha logrado ingresar al top 100 del ranking ATP, iniciando la segunda semana del 2026 dentro de los mejores del mundo, una meta que se había establecido.

Solo es un primer paso

Mediante un video compartido en sus redes sociales, el 'colorado' manifestó su alegría por este acontecimiento. La última vez que un raquetista nacional estuvo entre este selecto grupo fue en marzo del 2024, cuando Juan Pablo Varillas salió de la nómina tras unos malos resultados que no le permitieron permanecer.

"Desde pequeño, nunca pensé que este momento llegaría. Toda la vida pensando en llegar al top 100 pero recién te das cuenta que lo vas a conseguir cuando estás muy cerca. Me siento muy nostálgico con este video, ya que es inevitable mirar hacia atrás y pensar en todos los momentos que hemos atravesado", sostuvo Buse.

Para el tenista peruano, este logro no lo habría conseguido de no ser por su familia, quienes lo respaldaron desde que era un niño. Agradeció el apoyo del hincha peruano, que ha confiado en él desde su irrupción en la escena nacional, con el triunfo que tuvo sobre el chileno Nicolás Jarry en la Copa Davis del 2024.

También estoy muy contento de que Dios haya puesto personas tan buenas en mi camino. A parte de las que mencioné en el video, quiero agradecer profundamente a mi equipo, a mi entrenador, a toda la familia. Una vez más, espero que esto sea sólo el comienzo y hay que seguir soñando en grande", señaló.

Lesión lo saca del Abierto de Australia

Esta alegría para el 'colorado' llega en un momento complicado, debido a una lesión que le impedirá jugar el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año. Aunque no dio detalles de la dolencia que padece, pero a través de su tío Gastón Acurio, se le vio en una publicación con una bota walker en el pie derecho y andando con muletas.

pic.twitter.com/A8IqaZWrPa — La Música No Se Mancha (@oinfantes) December 24, 2025

La competición iniciará oficialmente el lunes 12 de enero en su histórica sede de Melbourne Park. Quien sí participará de la fase clasificatoria es Gonzalo Bueno, que tendrá su debut en un 'major'.

Ignacio Buse ingresó por primera vez en su carrera al top 100 del ranking ATP, lo que lo convierte en el primer peruano en lograrlo desde Juan Pablo Varillas. Sin embargo, esta alegría llega cuando el tenista peruano se encuentra lesionado.