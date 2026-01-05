¿Te toca cobrar? ONP paga pensiones el lunes, 12 de enero del 2026: AQUÍ todos los detalles

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención, pensionistas! ¿Te toca cobrar este lunes, 12 de enero? Conoce si eres uno de los beneficiarios que podrá recibir su dinero, de acuerdo a la inicial de su apellido paterno detallado en el cronograma de pagos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Pagos ONP inicia el 12 de enero: ¿Eres beneficiario?

La ONP es un Organismo Público Técnico y Especializado del Sector de Economía y Finanzas, que tiene a su cargo la administración del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) a que se refiere el Decreto Ley N.º 19990, así como el Régimen de Seguridad Social para Trabajadores y Pensionistas Pesqueros, creado a través de la Ley N.º 30003, entre otros regímenes de pensiones a cargo del Estado.

En ese marco, a través de sus redes sociales y de acuerdo a la Resolución Viceministerial Nº 0005-2025-EF/11.01, se reveló cuáles son las fechas claves en que los jubilados y pensionistas, que se encuentren bajo el Decreto Ley 19990, podrán disfrutar de sus aportes. ¿El objetivo?

Pues bien, conforme a lo establecido en su portal, la finalidad de dar este dinero a los que se encuentren dentro del SNP, es ayudar a proteger económicamente a los adultos mayores, personas con discapacidad y viudas o herederos legales de los asegurados, afianzando así su bienestar y calidad de vida.

¿Quiénes podrán cobrar sus aportes este lunes?

De acuerdo a la normativa vigente, se reveló que los pensionistas podrán cobrar su dinero de acuerdo a la inicial de su apellido paterno. En ese marco, surge la interrogante, qué fecha cobrará el primer grupo que se verá beneficiado para disponer su dinero por los canales digitales o cajeros automáticos del Banco de la Nación para evitar largas colas y mantener la seguridad de sus fondos.

Conforme a lo detallado por las autoridades, los que podrán cobrar primero este lunes 12 de enero, serán aquellos jubilados que pertenecen a la Ley 19990, cuyos apellidos están dentro de la A a la C . ¿No estás dentro de este rango? Pues no te preocupes, ya que hay más fechas que te permitirán recibir tus aportes a la SNP.

Cronograma de pagos ONP enero 2026

Recuerda que los depósitos se realizarán de manera progresiva en las cuentas bancarias de los pensionistas, según el cronograma establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Las otras fechas en que se realizarán los desembolsos son las siguientes:

Martes 13 de enero: apellidos de la D a la L .

. Miércoles 14 de enero: apellidos de la M a la Q .

. Jueves 15 de enero: apellidos de la R a la Z .

. El pago a domicilio iniciará el viernes 16 hasta el domingo 25 de enero.

La ONP también detalla que se hará el pago este 16 de enero a quienes pertenecen al Decreto Ley N.º 20530. Así que no dejes pasar esta oportunidad y toma nota a cada detalle del cronograma.

Cronograma de pagos ONP en enero 2026.

Con el arranque del año 2026, miles de jubilados del país mantienen la mirada puesta en el calendario oficial de pagos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Es así que se reveló las fechas en que podrán dispones de sus aportes desde el 12 de enero.