Mundo
Información en desarrollo

Tensión en Venezuela: Usuarios reportan disparos en inmediaciones del palacio de Miraflores en Caracas

Se registran disparos cerca al palacio de Miraflores en Caracas tras la asunción de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como actual presidenta de Venezuela.

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 05/01/2026

Durante la noche del lunes 5 de enero, videos difundidos a través de redes sociales muestran la presencia de tanques militares en las calles de Caracas, cerca al palacio de Miraflores. 

De acuerdo al reporte de los usuarios, se escucharon continuos bombardeos desde la capital venezolana poniendo en tensión a los ciudadanos del país sudamericano.

Se registran disparos desde Caracas

Durante la noche del 5 de enero, se comienzan a registrar disparos en las calles de Caracas según los videos enviados desde la capital venezolana. Según videos se reporta que aparentes miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela se encuentran resguardando diversas calles de la ciudad y solicitando que los venezolanos ingresen a sus domicilios.

La tensa calma vivida desde la madrugada del 3 de enero cuando se dio la intervención militar de Estados Unidos sobre territorio venezolano para dar con la extracción de Nicolás Maduro se habría quebrado a tan solo dos días de tal operativo.

Tras la captura del cabecilla del régimen chavista, parte de los ciudadanos venezolanos optaron por tomar medidas de seguridad como permanecer dentro de sus viviendas. Adicionalmente, gran parte de tiendas de abarrotes y diversos negocios decidieron cerrar sus puertas.

Nicolás Maduro procesado: Programan próxima audiencia de expresidente de Venezuela para el 17 de marzo

Noticia en desarrollo...

Se revelan las PRIMERAS IMÁGENES de la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores ante la justicia de EE.UU.

