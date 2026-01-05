Inscripción militar obligatoria: Conoce cómo realizar el trámite y qué documentos llevar

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La inscripción militar obligatoria volvió al centro del foco público luego de la entrada en vigor del nuevo reglamento del Servicio Militar, aprobado por el Ejecutivo que establece que los jóvenes de 17 años, que no hayan con el requisito sean merecedores de una multa.

¿Quiénes deberán inscribirse en 2026?

Según el Decreto Supremo N.° 018-2025-DE deberán inscribirse los jóvenes peruanos y peruanas que cumplan 17 años. Cabe señalar que, los jóvenes que no se hayan inscrito antes de cumplir los 18 años serán considerados omisos.

La obligación se da para varones y mujeres, independientemente de si desean o no prestar servicio militar voluntario. Por ello, hay que precisar que, aunque la medida ha generado confusión, las autoridades informaron que no se trata del retorno del servicio militar obligatorio, sino solo del registro administrativo para actualizar la base de ciudadanos en edad militar en el Perú.

Pasos para inscribirse en el Registro Militar

La forma más común y tradicional para inscribirse es acudiendo directamente a una Oficina de Registro Militar de las Fuerzas Armadas con tu DNI. El trámite es totalmente gratuito y se realiza de la siguiente manera:

Acudir con el DNI vigente, electrónico o azul. Solicitar realizar la inscripción en el Registro Militar. Completar los datos que soliciten en la oficina. Una vez inscrito, recibir la constancia o registro correspondiente.

El trámite se puede realizar en las oficinas del Ejército, Marina de Guerra o Fuerza Aérea. Los peruanos que viven en el extranjero podrán hacerlo en el consulado peruano correspondiente.

Por otro lado, la inscripción virtual es otra modalidad para realizar el trámite desde cualquier lugar. La opción es útil para jóvenes que viven en regiones alejadas o en el exterior, ya que permite agilizar el registro y reducir tiempos de espera.

Cabe señalar que, actualmente la plataforma se encuentra en mantenimiento, lo que obliga a realizar el trámite de forma presencial. El servicio en línea será restablecido en los siguiente días para que los jóvenes puedan llevar a cabo el registro.

Ingresar al enlace oficial: AQUÍ Completar los datos personales solicitados: Nombres, DNI, dirección de residencia y otros. Seleccionar la institución armada en la que se registrará: Ejército, Marina o Fuerza Aérea. Enviar la preinscripción y guardar o imprimir el comprobante digital como constancia del registro.

De no realizar el registro a tiempo se deberá pagar una multa equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, para el 2026 es equivalente a S/275, a través del Banco de la Nación a favor de la institución Armada.