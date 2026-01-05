Sam Smith lanza emotivo mensaje tras su viaje a Perú: "Mi corazón está desbordado de gratitud"

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Expresa su gratitud. El cantante Sam Smith compartió imágenes de su visita por el territorio peruano y acompañó con un emotivo mensaje su travesía por diversos puntos del país.

En su recuento, señala que busca volver al país y agradeció a los ciudadanos que les enseñó a su familia y él parte del Perú. "No puedo esperar para volver algún día, ojalá no esté tan lejos", añadió.

Escribió emotivo mensaje

Sam Smith guarda consigo emotivos recuerdos de su travesía por el territorio peruano. Así lo hizo saber mediante unas emotivas palabras compartidas a través de su cuenta oficial de Instagram acompañado de un carrete de fotografías de su viaje.

"Querido Perú. Durante las últimas dos semanas he tenido el privilegio de explorar parte de la belleza que tu país guarda con tanto amor", inicia en su mensaje. La fotografía inicial del carrete se muestra que Smith lleva una apacible sonrisa durante una mañana en el Perú.

Posteriormente, el cantante escribió unas palabras dedicadas a los puntos que visitó en el país como su visita en Puno. "Mi momento favorito de todos: sentarme en las islas flotantes del Lago Titicaca", detalla.

Fotografía compartida por Sam Smith

En su mensaje continúa y narra que desde su concierto en marzo de 2024 en Lima ya "llevaba a Perú muy dentro de mi corazón". Sin embargo, con esta última estadía en el país ratificó su cariño: "Mi corazón está desbordado de gratitud".

¿Qué lugares conoció Smith en el Perú?

El paso de Sam Smith por el territorio peruano causó gran conmoción entre sus seguidores peruanos quienes encuentran en el cantante a una gran inspiración.

Uno de los casos más sonados fue el de un niño quien encontró al cantante paseando por el centro de la ciudad cusqueña. Pese a estar en su tiempo de descanso, el artista respondió a la solicitud del infante con sencillez con quien se tomó una fotografía.

Sin embargo, este no fue el único destino visitado por el cantante europeo. En su relato en redes sociales, narró que conoció por primera vez a un oso perezoso y hasta "nadar a solo dos metros de un delfín rosado", contó. También visitó la ciudadela de Machu Picchu.

Por las gratas experiencias vividas en el territorio peruano, el artista expresó su deseo de regresar al país. "No puedo esperar para volver algún día, ojalá no esté tan lejos", indicó.

Con un sincero mensaje, Sam Smith expresó su amor al Perú y compartió instantáneas de su visita al país.