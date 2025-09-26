Retorno de 'El Monstruo' al Perú permitiría identificar a policías que lo ayudaron, afirma exjefe de Dircote

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el exjefe de la DIRCOTE, José Baella, indicó que, cuando Erick Moreno, alias 'El Monstruo', llegue al Perú, policías retirados y en actividad que se han vinculado al criminal serían capturados.

Se podrá identificar a policías que ayudaron a 'El Monstruo'

El general PNP en retiro manifestó que "no hay que hacerle caso" al líder de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte'. "Es un delincuente y, un delincuente no es de ahora", expresó enfáticamente.

Además, afirmó que existieron efectivos policiales que "lo ayudaban". " Tengo conocimiento de que conforme venga van a haber muchas más capturas de policías en actividad inclusive que lo han estado ayudando, esto es todo una gama y es una organización muy grande", explicó Baella.

En tal sentido, subrayó que "es una de las organizaciones" en referencia a que con esta captura de 'El Monstruo' no se puede creer que "se van a acabar las extorsiones en Lima, ni en La Libertad, ni en otros sitios". "Es parte de lo que está haciendo la Policía Nacional, es poco, pero lo está haciendo", añadió el exjefe de la Dircote.

De otro lado, al ser consultado si la crisis que actualmente atraviesan instituciones como la Policía Nacional del Perú, la misma política, el Ministerio Público, el Poder Judicial, se debe a un tema económico, José Baella respondió: "Nuestro sistema de justicia no es como los peruanos queremos, el inicio del Código Procesal Penal Peruano, no era para nuestra realidad".

PNP estuvo más interesada en su captura que Paraguay

Además, el exjefe de la DIRCOTE, José Baella, indicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) estuvo mucho más interesada en la captura de alias 'El Monstruo' que la Policía de Paraguay.

"Los más interesados en capturarlo (a 'El Monstruo') ha sido la Policía peruana no los paraguayos. La necesidad era de la Policía Peruana, los paraguayos simplemente han colaborado y para eso ha habido ciertas coordinaciones previas en cuanto a personal que ha viajado allá y especialmente en cuanto a la información que se les ha presentado a la Policía paraguaya", refirió.

Asimismo, reveló que se "está atravesando por una crisis en la Policía Nacional", la cual debe ser "zanjada" debido a que "los peruanos no debemos pensar en una Policía corrupta".

Como vemos, de acuerdo al exjefe de la DIRCOTE, José Baella, señaló que cuando Erick Moreno, alias 'El Monstruo' llegue a nuestro país se logrará capturar a policías que estén retirados y en actividad que estén vinculados a este criminal.