Huaura: PNP captura a delincuentes extranjeros que asaltaban diversos negocios

La Policía Nacional del Perú (PNP) atrapó a dos delincuentes que integrarían la banda criminal 'Los Caraqueños del Norte Chico', en la provincia de Huaura. Estos facinerosos sembraban el terror en diversos negocios de la zona.

PNP captura a delincuentes extranjeros

En primer lugar, el jefe de la Región Policial Lima Norte, el general PNP Juan Manuel Mundaca Montenegro, brindó detalles sobre la captura de estos hampones Huaura.

Al respecto, indicó que estos dos delincuentes capturados son de nacionalidad venezolana y que efectivamente son los autores de dichos actos delictivos. Además, narró que la intervención de estos sujetos se realizó tras una persecución en la que hubo disparos a fin de reducirlos.

"Mediante una persecución a tiros a estos delincuentes, prácticamente han disparado contra nuestros efectivos policiales, se ha logrado desarticular la banda criminal autodenominada 'Los Caraqueños del Norte Chico', integrada por cuatro sujetos, dos lograron fugarse y dos han sido detenidos", manifestó el general PNP Mundaca a 24 Horas.

En tal sentido, acotó que estos sujetos "habrían participado en seis asaltos en el presente mes". "Todos en autoservicios, bodegas, tiendas, casas de apuestas". agregó.

Con ayuda de las cámaras de seguridad y a una exhaustiva pericia de antropometría forense los efectivos de la Policía identificaron a estos delincuentes y dar con su paradero.

Asaltaron establecimiento en Carquin

Los delincuentes de nacionalidad venezolana asaltaron el minimarket 'Plaza Autoservicios' ubicado en el distrito de Carquin, en Huaura. Los agentes del orden persiguieron a la mototaxi en la que escapaban los dos hampones y fueron intervenidos en Los Mangales, distrito de Santa María, en Huacho.

Este asalto se suscitó en horas de la tarde, cuando cuatro delincuentes irrumpieron en el local, amenazando con un arma de fuego a la cajera y golpeando con la cacha del arma a un trabajador para que les dieron el dinero de la venta del día. Asimismo, al ver que había clientes dentro del establecimiento, les arrebataron su dinero y celulares, antes de emprender la huida en mototaxi.

Además, de acuerdo a testigos los detenidos llevaban el cabello pintado y se mostraban violentos durante su fuga. Su captura fue posible también gracias a la colaboración de vecinos, quienes brindaron información precisa sobre la ruta de escape.

