¡Alerta naranja! Activación de quebradas podría darse en 46 provincias, según INDECI. Revisa AQUÍ si tu localidad está en riesgo

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió el riesgo de activación de quebradas en 10 regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el reporte de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan precipitaciones intensas (alerta naranja) en las algunas provincias de las regiones de Amazonas, Áncash, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, Piura, Puno y Tumbes.

Según el Aviso N.º 066-2026 de Corto Plazo ante Posible Activación de Quebradas del INDECI, el hecho podría darse hasta la 1:00 p. m. de este lunes 9 de marzo. Además, el evento climatológico podría estar acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento. En ese sentido, te señalamos las localidades alertadas por la entidad:

Amazonas : Chachapoyas y Luya.

: Chachapoyas y Luya. Áncash : Mariscal Luzuriaga, Pomabamba y Sihuas.

: Mariscal Luzuriaga, Pomabamba y Sihuas. Apurímac : Cotabambas.

: Cotabambas. Cajamarca : Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Chota, Contumazá, Hualgayoc, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.

: Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Chota, Contumazá, Hualgayoc, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz. Cusco : Calca, Chumbivilcas, Espinar, Paruro, La Convención, Paucartambo y Quispicanchi.

: Calca, Chumbivilcas, Espinar, Paruro, La Convención, Paucartambo y Quispicanchi. Huánuco : Ambo, Huánuco, Lauricocha y Yarowilca.

: Ambo, Huánuco, Lauricocha y Yarowilca. Junín : Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Tarma y Yauli.

: Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Tarma y Yauli. Pasco : Daniel Alcides Carrión y Pasco.

: Daniel Alcides Carrión y Pasco. Piura : Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Sullana y Talara.

: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Sullana y Talara. Puno : Azángaro, Lampa y Melgar.

: Azángaro, Lampa y Melgar. Tumbes: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

🟠Se prevé la #ActivaciónDeQuebradas (nivel naranja) hasta el 9/3 en varias provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, Piura, Puno, Tumbes, de acuerdo al pronóstico del @Senamhiperu pic.twitter.com/87pAaLYlb2 — COEN - INDECI (@COENPeru) March 8, 2026

Frente a esta situación, el 25 de febrero, Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia por 60 días calendario a 246 distritos de 14 regiones del Perú por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, a fin de que se ejecuten las "medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que corresponda".

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Asimismo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades al interior del país, en un escenario donde el Fenómeno El 'Niño Costero' empieza a hacerse notar.