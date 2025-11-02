Rutas de Lima: Peajes de V.E.S. y Punta Negra vuelven a cobrar desde HOY domingo 2 noviembre

02/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tal como fuera anunciado a través de sus plataformas oficiales, desde la medianoche de este domingo 2 de noviembre, los peajes de administrados por Rutas de Lima ubicados en los distritos de Villa El Salvador y Punta Negra han vuelto a operar.

La concesionaria reaperturó la operatividad de las garitas mientras se resuelve la apelación presentada contra la resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac, la cual les ordenó la suspensión de sus operaciones desde el miércoles 29 de octubre.

Conductores muestran su rechazo

Un equipo de Exitosa se dirigió a tempranas horas del día al peaje de Villa El Salvador no solo para constatar el reinicio de sus operaciones, también para recoger las molestias de los conductores, quienes rechazaron rotundamente lo dispuesto por la empresa.

"Es un abuso de la corrupción de Rutas de Lima y este peaje debe de desaparecer de Villa El Salvador. No es dable que yo tenga que pagar 30 soles diarios para entrar y salir de mi casa, yo trabajo por el sur, en Lurín", expresó una ciudadana.

Misma situación se vivió también en Punta Negra, donde los vecinos de la zona y de los distritos aledaños, así como de los transportistas, han cuestionado el retorno del cobro del servicio por la afectación a sus bolsillos.

Municipalidades rechazan reinicio de cobro

A través de un comunicado firmado por las municipalidades de Lima y Santa María del Mar, expresaron se rechazo ante lo adoptado por la empresa Rutas de Lima, acusándolos de "desconocer un fallo judicial que garantiza la libertad de tránsito de los ciudadanos".

"Resulta inaceptable que pese a la evidente vulneración de derechos fundamentales, Rutas de Lima persista en dichas acciones en lugar de corregirlas. Dejamos constancia que ante cualquier conflicto o conmoción violenta que se genere será de exclusiva responsabilidad de esta empresa, debido a su decisión de continuar afectando los derechos de la ciudadanía", indica la misiva.

Del mismo modo, precisaron que el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se comunicó con la Presidencia de la República, a fin de solicitar la presencia de las fuerzas del orden en los peajes mencionados y así evitar cualquier episodio que lamentar, puesto que, calificando como "irresponsable" lo dispuesto por la concesionaria.

Finalmente, anunciaron que procederán a tomar acciones legales por el reinicio de los cobros de los peajes, acusando de que la empresa sí presentó un escrito, pero este "no fue admitido".