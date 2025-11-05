Contrato con Rutas de Lima podría ANULARSE si condenan a Susana Villarán, según expertos

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el abogado experto en arbitrajes, Roberto Benavides, y el abogado experto en solución de disputas, Daniel Linares, coincidieron en que el contrato de Rutas de Lima podría anularse de efectuarse una condena en contra de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Fiscalía debo explicar el caso en el exterior

Por un lado, Benavides indicó que si los fiscales del Equipo Lava Jato presentan la información del caso Susana Villarán a nivel internacional, para exponerlo con todas sus aristas, podría ayudar a dejar sin efecto el contrato que estableció el cobro de peajes.

En ese sentido, indicó que el fiscal José Domingo Pérez, que encabeza la investigación contra la exalcaldesa, ha debido exponer "todo el tema penal" en los dos laudos que fueron perdidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

"En los dos laudos, los iniciales, que perdió, hicieron solo una pequeña mención al tema penal de corrupción, cuando si defiendes al Estado peruano y tu caballito de batalla es el tema de la corrupción, has debido llevar a tu equipo penal", señaló.

Por ello, ratifica que la Fiscalía debió ingresar para explicar cuál era la situación jurídica en el Perú y presentar la investigación que incluía los pseudónimos; el fallecimiento de José Miguel Castro, vinculado al tema contractual, entre otras.

"Una sentencia sería una prueba idónea al parecer. Una sentencia. La alcaldesa que estuvo en el momento que se firmaron los contratos es sentenciada, hipotéticamente, ya la sentencian. Esa es una prueba interesantísima para ver en este tema arbitral qué pasa con ese contrato porque quedaría nulo por temas de corrupción", expone Linares.

MML podría pedir anulación de contrato

Por su parte, Linares sostuvo que la Municipalidad de Lima podría acceder a mecanismos para pedir la nulidad del contrato con Rutas de Lima si Susana Villarán, quien lo gestionó durante su mandato, es condenada.

Para ello, se tiene que observar detalladamente cómo emite la sentencia el Poder Judicial (PJ) pues tendría que establecer la relación directa de corrupción con la vinculación al contrato

"Si la señora Susan Villarán es sentenciada, seguramente se abre una nueva causal para que la municipalidad pueda activar los mecanismo y pedir la nulidad del contrato", precisó Linares.

Sin embargo, el Estado peruano debe contar con una buena estrategia a nivel internacional para probar la relación directa de corrupción en la firma del contrato. "Se va a ver la nulidad del contrato de concesión en el arbitraje entre Rutas de Lima y la Municipalidad de Lima que es donde tiene que evaluarse las causales de nulidad", el cual deberá verse por un tercero. "La municipalidad no es juez y parte, es parte y eso es lo que no ha entendido", explico.