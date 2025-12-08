La Molina: Pasajero termina hospitalizado luego de ser arrojado violentamente de una combi en movimiento

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un lamentable hecho se dio la noche de este último domingo 7 de diciembre en La Molina. Sobre la cuadra 18 de la avenida Alameda del Corregidor, un pasajero terminó hospitalizado luego de ser arrojado hacia el pavimento desde una combi en movimiento.

Pasajero termina en el hospital tras ser arrobado de combi en movimiento

Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Molina captaron al detalle como se desarrollaron los acontecimientos. Era el cruce del jirón Cascadas con la avenida Alameda del Corregidor donde hizo su aparición una combi informal que brindaba servicio de transporte público.

En ese momento, la unidad paró y de pronto el cobrador comenzó a jalonear a Roger Octavio León Aliaga de 52 años hasta sacarlo del vehículo y arrojarlo contra la vereda. Incluso, el tripulante se aseguró que el hombre se quede en el suelo para luego seguir su recorrido con total normalidad.

Una pareja que pasaba por el lugar se acercó para tratar de auxiliar a la víctima que seguía tendido en el pavimento. Luego llegaron los serenos de La Molina junto a agentes de la Policía Nacional del Perú quienes de inmediato los llevaron a un hospital cercano.

Por suerte, las autoridades lograron captura a esta combi sobre la cuadra 6 de la avenida La Molina. Luego de ello, el conductor identificado como Juan René Arellano Puente y el cobrador que protagonizó el incidente fueron llevados a la comisaría del sector para iniciar las diligencias de rigor.

Combi no estaba autorizada

Luego de las primeras inspecciones, se pudo constatar que esta unidad no contaban con la documentación necesaria para brindar servicio de transporte público. Además, el gerente de seguridad de La Molina, Javier Ávalos, indicó que el agraviado permanece en el nosocomio de EsSalud al que fue llevado donde se encuentra bajo estricta supervisión de los médicos.

"La combi fue capturada en la cuadra 6 de la avenida La Molina. Más de 25 cuadras y posteriormente llegó la Policía Nacional donde tuvimos que auxiliar a la persona y llevarlo a un hospital de salud para que sea atendido quedando bajo observación", indicó el general a Panamericana.

De esta manera, un cobrador de combi arrojó violentamente a un pasajero de su unidad hasta dejarlo tendido en el pavimento. Las razones de este hecho no han sido reveladas hasta el momento, pero se confirmó que el vehículo no estaba autorizado para ofrecer el servicio de transporte público.