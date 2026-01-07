San Juan de Lurigancho: PNP interviene a 40 personas en búnker que sería usado por organización criminal

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú dio un duro golpe a la criminalidad la madrugada de este miércoles 7 de enero, pues efectivos intervinieron un búnker en donde se venía realizando una fiesta en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Hallaron armas y sustancias ilícitas

Fueron alrededor de 40 las personas intervenidas, en un inmueble en el que confiscaron armas de fuego, entre las que hallaron una mini Uzi de fabricación casera. El lugar funcionaba como una licorería ubicada en la zona de zona de Chacarilla de Otero, en Zárate.

Según el reporte, la acción policial contó con la participación de agentes SUAT y la División de Inteligencia de la Región Lima, quienes ingresaron al inmueble de tres niveles en busca de sospechosos vinculados a delitos con armas. En las imágenes obtenidas por América Noticias - Primera Edición, los agentes treparon las paredes del local para acceder al segundo piso en donde se desarrollaba una fiesta clandestina con orquesta en vivo.

Según fuentes policiales, durante la intervención se hallaron hasta dos armas de fuego y una mini Uzi en poder de asistentes que fueron detenidos por tenencia ilegal de armas. Mientras que el resto de presentes fue reducido en el suelo por los agentes, quienes procedieron a realizar la identificación.

#EstadoDeEmergencia🚨| En horas de la madrugada, el comandante general de la PNP, Oscar Manuel Arriola Delgado, supervisó un operativo de alto impacto en el Zárate, donde se intervino un "búnker" que sería utilizado por organizaciones criminales. Durante la incursión, se... pic.twitter.com/Z7vStqze1T — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) January 7, 2026

Múltiples operativos

Las autoridades participaron como supervisores de este y otros operativos, estamos hablando del ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el comandante general de la PNP, Óscar Arriola; el titular del ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández; y el viceministro de Seguridad Pública, José Zapata.

"El estado de emergencia nos permite realizar estas intervenciones de manera oportuna. Estamos actuando de forma preventiva para evitar que armas ilegales y organizaciones criminales pongan en riesgo a la ciudadanía", señaló el ministro del Interior, Vicente Tiburci.

Además, también se realizó un allanamiento en una vivienda de San Martín de Porres, ubicada en la avenida José Granda, donde se halló un arma de fuego, un revólver hechizo, cartuchos de dinamita, municiones, así como celulares y un pasamontaña. En esta intervención, dos mujeres fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades.

En esta acción en específico, participó como supervisor el presidente de la República, José Jerí, quien también recorrió las avenidas Tomas Valle, Panamericana Norte, Universitaria y Perú a pie, para constatar el desarrollo del control territorial con presencial policial y militar.

Es en este contexto que la PNP intervino a 40 personas en un búnker usado, presuntamente, por una organización criminal. Las investigaciones tendrán que determinar las responsabilidades y a que banda pertenecerían estas personas.