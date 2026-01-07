VES: Presuntos extorsionadores disparan contra bus de la Línea 41 en su paradero inicial

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

En Villa El Salvador, extorsionadores dispararon contra un bus de la Línea 41 cuando se encontraba estacionado en su paradero inicial en la avenida Pastor Sevilla, en la madrugada del miércoles 7 de enero. Uno de los conductores aseguró que la empresa de transporte es extorsionada por tres bandas criminales.

Nuevo ataque a sector transporte

La agresión contra la unidad ocurrió cuando el transportista culminaba su jornada y cenaba dentro de un restaurante. Un sujeto desconocido apareció a pie por la calle 9 y de pronto abrió fuego, escapando por la misma vía junto a un cómplice, relataron testigos. Los impactos de bala dieron en la parte por donde los pasajeros suben.

Uno de los conductores de esta compañía que cumple la ruta desde Villa el Salvador hacia Ventanilla, indicó que desde setiembre del 2025 tres bandas criminales los extorsionan. Agregó que hasta diciembre del 2025 pagaban 20 soles diarios a una de ellas, sin embargo, dejaron de hacerlo porque su cuenta figuraba inactiva.

Trabajadores de la empresa asumen que este ataque se habría debido exactamente a que dejaron de pagar el cupo. Hasta la escena llegaron efectivos de la Policía Nacional y peritos de criminalística, quienes cercaron la zona para iniciar con las diligencias de ley.

En los primeros siete días del 2026, son cuatro las empresas de transporte que han denunciado ser víctimas de las extorsiones, de acuerdo a información brindada por la PNP. Se conoció que un conductor de la Línea E fue atacado en Villa María del Triunfo en la madrugada, quedando gravemente herido.

Problema sigue sin solución

A pesar del estado de emergencia decretado por el Gobierno de José Jerí en Lima y Callao, la estrategia contra la extorsión no ha tenido el resultado esperado. En lo poco que va del nuevo año se han registrado más ataques, como el que sufrió Gilbert Champi, chofer de la compañía Etmosa, en San Martín de Porres, el pasado 5 de enero.

Dos días antes, un conductor del Nazareno identificado como César Robes también fue víctima al ser baleado en plena ruta, frente a sus pasajeros, en la avenida Ramiro Prialé, en distrito de Lurigancho-Chosica.

