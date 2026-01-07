Crimen en el Callao: Delincuentes acaban con la vida de taxista a balazos tras resistirse al robo de su camioneta

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un taxista por aplicativo fue asesinado por delincuentes tras resistirse al robo de su camioneta en el Callao. La PNP capturó a los dos sicarios, ambos menores de edad.

Acaban con la vida de taxista en Callao

En pleno estado de emergencia en la capital, facinerosos acabaron la vida de un taxista por aplicativo en la Provincia Constitucional del Callao, luego de resistirse al robo de su unidad móvil de trabajo.

La víctima mortal fue identificada por la Policía Nacional del Perú (PNP) como Sergio Fabián Rodríguez Aponte, de 28 años. Estos sujetos fingieron ser pasajeros lo que terminó por desencadenar una violencia secuencia que finalizó con la muerte de este hombre.

Cabe mencionar que, de acuerdo a información recopilada por un equipo de Exitosa, el hecho de sangre se registró precisamente en la cuadra 4 del jirón Nicolás de Piérola. Además, los agentes policiales informaron que tras ello se ejecutó un Plan Cerco a fin de dar con los responsables de este crimen.

En tal sentido, gracias a esta estrategia operativa de la PNP se logró la detención de dos sicarios quienes son menores de edad peruanos, de 16 años, quienes se encuentran recluidos en la DEPINCRI de la Provincia Constitucional del Callao, donde se desarrollan las diligencias correspondientes de acuerdo a ley.

Mientars tanto, el cuerpo de la víctima mortal, Sergio Fabián Rodríguez, permanece al interior de su camioneta de color negro y placa Z7A-472 hasta donde han llegado peritos de Criminalística y personal del Ministerio Público.

Procedieron a cercar todo el perímetro y se viene realizando el levantamiento del cadáver para posteriormente trasladarlo a la Morgue Central del Callao. Cabe resaltar que, este crimen se suma a otros tres casos más que se han producido esta madrugada en menos de 24 horas en el 'primer puerto' capitalino.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Un taxista por aplicativo fue asesinado por delincuentes tras resistirse al robo de su camioneta en el Callao. La PNP capturó a los dos sicarios, ambos menores de edad.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐... pic.twitter.com/12qs9kH7sk — Exitosa Noticias (@exitosape) January 7, 2026

Otros crímenes en el Callao

Como se mencionaba líneas arriba, una serie de homicidios se han registrado en el Callao. Así, un hombre fue liquidado con al menos veinte disparos en el jirón Juan Pablo II, en la zona de Sarita Colonia.

De acuerdo a información de la Policía, la víctima habría llegado a la zona para recoger a una joven cuando de pronto fue interceptada por un sicario que abrió fuego sin mediar palabra.

Además, en la zona de Los Pescadores, un hombre que huía de dos sicarios ingresó a una vivienda para no ser alcanzado por las balas, no obstante, uno de los tipos acabó con su vida.

Una jornada de violencia criminal se ha registrado recientemente en el Callao. Uno de estos casos es el de un taxista que fue asesinado a balazos, por dos sicarios, luego de resistirse al robo de su camioneta