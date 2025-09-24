San Juan de Miraflores: PNP captura por segunda vez a 'El Topo' al volante de un auto robado con placa adulterada

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú (PNP) volvió a detener a Raúl Matheus Méndez Pérez, alias 'El Topo', durante un operativo nocturno en San Juan de Miraflores.

El individuo fue intervenido al manejar un Hyundai Atos rojo con una placa adulterada, vehículo que había sido reportado como robado el pasado 18 de septiembre.

De acuerdo con el reporte de 24 Horas, el jefe de la Dirección de Tránsito de la PNP, general Manuel Vidarte, precisó que la modalidad empleada en esta ocasión es la misma por la que Matheus fue capturado la semana anterior: el robo de vehículos y falsificación de matrículas.

"Esto envía un mal mensaje a la ciudadanía, porque parece que quienes cometen estos delitos no reciben sanción alguna", advirtió el oficial.

La reincidencia de 'El Topo' refleja un patrón delictivo que no solo afecta a los propietarios de automóviles, sino que también incrementa la sensación de inseguridad ciudadana en Lima Sur.

Un historial marcado por la impunidad

Según la investigación policial, el detenido se dedicaría al robo agravado y hurto de autos, que luego eran modificados para circular sin levantar sospechas.

No obstante, durante su primera captura, el Ministerio Público dispuso su libertad, al no registrar requisitoria vigente, imponiéndole únicamente la condición de presentarse a las diligencias cuando fuera citado.

Esta decisión se suma a un historial judicial preocupante. En septiembre, Matheus fue sorprendido a bordo de una camioneta robada en compañía de cómplices, pero recuperó su libertad apenas dos días después.

Un mes antes, había salido de prisión por exceso de carcelería, tras cumplir condena por el homicidio de un propietario de vehículo que intentó resistirse al robo.

Este prontuario evidencia cómo los vacíos en el sistema judicial permiten que delincuentes de alta peligrosidad regresen con rapidez a las calles.

Evidencias y herramientas incautadas

Durante la intervención más reciente, la Policía incautó un objeto metálico conocido como "peine", utilizado por delincuentes para forzar cerraduras y acceder a los vehículos.

Este hallazgo refuerza la hipótesis de que Matheus estaría vinculado a una red de robo de autos que opera en distintos distritos de Lima.

La detención de 'El Topo' no solo representa un nuevo golpe contra la delincuencia común, sino que también reabre el debate sobre las decisiones judiciales que facilitan la liberación de delincuentes reincidentes.

En paralelo, las autoridades recuerdan a la ciudadanía que existen canales de ayuda inmediata en casos de emergencia. El sistema SAMU, disponible las 24 horas marcando el 106, y la Cruz Roja, a través del 115, ofrecen asistencia médica y humanitaria en situaciones críticas.

La población de San Juan de Miraflores exige que esta vez el proceso avance y que un sujeto con un historial tan amplio de delitos no vuelva a las calles en cuestión de días.