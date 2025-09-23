Fiscalía abre investigación preliminar contra Alejandra Argumedo por insultos racistas en bus del Metropolitano

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público inició investigación preliminar contra Alejandra Argumedo Alegre por el presunto delito de discriminación, tras haberse difundido en redes sociales una serie de comentarios racistas en agravio de personas por identificar al interior del Metropolitano.

En ese sentido, el fiscal provincial Roger Yana Yanqui, de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad dispuso diligencias contra la también creadora de contenidos por el lamentable hecho.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inició investigación preliminar contra Alejandra Argumedo por el presunto delito de discriminación, tras realizar comentarios e insultos racistas a los pasajeros de un bus del Metropolitano.



✅ La Tercera Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos e... pic.twitter.com/g5BCjnui8N — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 23, 2025

Disposición fiscal

De acuerdo con lo anunciado por el Ministerio Publico, a través de sus plataformas oficiales, el fiscal a cargo del caso solicitó a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) un informe sobre la incidencia ocurrida y las acciones tomadas frente al suceso.

Además, le indicó realizar una inspección técnico-policial a la unidad donde ocurrieron los hechos para visualizar los registros de las cámaras de videovigilancia, así como la toma de declaración de la implicada y los usuarios agraviados.

Asimismo, ordenó la recolección de los antecedentes penales y policiales de Argumedo Alegre y encargó a la Unidad Médico Legal de Lima efectuar una evaluación psicológica a la investigada; además, del cumplimiento de otras diligencias urgentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Ministerio de Cultura también la denunció

Tras viralizarse sus insultos e incluso agresiones físicas en un bus del Metropolitano, el Ministerio de Cultura (Mincul) presentó una denuncia formal contra la cuestionada ciudadana.

En un comunicado difundido la noche del lunes 22 de septiembre, la institución condenó el acto de racismo ocasionado el domingo 22 del presente mes. A su vez, exigieron que se inicien las investigaciones correspondientes y se apliquen las sanciones que las leyes contemplan.

#AlertaContraElRacismo | Ministerio de Cultura denuncia ante la @FiscaliaPeru caso de racismo ocurrido en bus del Metropolitano.



🗞️ Lee la nota aquí ⤵️ https://t.co/B4KfcFYw1b — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) September 23, 2025

"El Ministerio de Cultura condena tajantemente el acto de racismo protagonizado por la ciudadana Carmen Alejandra Argumedo Alegre, ocurrido el 22 de septiembre de 2025 en un bus del Metropolitano. Ante la gravedad de lo ocurrido, la Procuraduría del sector ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía de la Nación, en el marco del artículo n.º 323 del Código Penal, que sanciona los actos de discriminación", puntualiza la misiva.

Finalmente, el Mincul aseveró que las expresiones emitidas configuran un acto de discriminación étnico-racial en contra de la dignidad de ciudadanos peruanos pertenecientes a la zona andina del país, así como a quienes se encontraban en el bus. Además, recordó línea gratuita 1817 como plataforma de denuncia ante casos de racismo por casos personales o en situación de testigo.