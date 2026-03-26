Mototaxista fue baleado por desconocidos a cuadra y media de comisaría de Collique: Su estado es grave

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un nuevo hecho de violencia se ha reportado en la capital limeña. Esta vez, sujetos desconocidos balearon a un mototaxista a solo una cuadra y media de la comisaría de Collique, en el distrito de Comas. Según se conoció, la víctima tuvo que ser intervenido de emergencia debido a la gravedad de sus heridas.

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, el hecho ocurrió en horas de la madrugada de este jueves 26 de marzo, exactamente en el paradero 2 de la avenida Revolución, cuadra 23 en la zona de Collique.

Familiares indicaron que todo ocurrió cuando el mototaxista, el cual fue identificado como Jean Pierre Acedano Távara de 35 años, había salido a recargar combustible junto a su esposa; sin embargo, al momento en que regresaban a su casa, fue interceptado por dos sujetos desconocidos que abordo de una motocicleta lineal abrieron fuego sin dudarlo.

Los malhechores realizaron hasta diez disparos, los cuales impactaron contra la víctima exactamente en el pecho y piernas, su esposa resultó ilesa. Este hecho ocurrió a tan solo una cuadra y media de la comisaría de Collique; sin embargo, ello no habría preocupado a los atacantes que, huyeron rápidamente tras cometer el acto delictivo.

Cabe mencionar que, a pesar del ataque armado, el mototaxista no perdió la vida; por el contrario, fue trasladado al Hospital Sergio Bernales, en donde viene siendo intervenido, de emergencia, por médicos que están luchando para salvarle la vida.

Familia denuncia demoras de la PNP

Exitosa llegó hasta el lugar de los hechos y, pudo mantener diálogo con los familiares de la víctima, quienes aseguraron desconocer si Acedano Távara era víctima de extorsiones; sin embargo, no descartan dicha hipótesis, en el marco de la constante ola de inseguridad ciudadana.

Además, los familiares denunciaron que a pesar de que comisaría de Collique está cerca del lugar en donde ocurrió el ataque, los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) tardaron al menos una hora en llegar para auxiliarlo.

"A media cuadra de su casa una moto lineal se acerca y le mete diez balazos, él estaba con su señora pero a él nomás le cayeron los 10 balazos, su señora estaba sentada atrás, no le cayó nada (...) Está grave", dijo el tío de la víctima.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En Comas, un mototaxista quedó gravemente herido luego de ser atacado a balazos cerca de una comisaría de Collique. Víctima fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta.



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Es así como, este nuevo ataque contra un mototaxista en Comas se suma a la larga lista de posibles casos de extorsión. Los familiares piden que se capture a los sujetos que dispararon en su contra dejándolo gravemente herido.