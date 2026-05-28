San Marcos retoma clases presenciales después de 15 días de huelga por parte de sus estudiantes

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) reabrió las puertas de su Ciudad Universitaria para retomar las clases presenciales de manera regular, tras más de dos semanas de paralización y huelgas de los estudiantes.

El regreso a la presencialidad se concretó hace unos días, luego de un proceso de diálogo que involucró a la rectora Jeri Ramón Ruffner de Vega, a Carlos Cabrera Carranza, vicerrector académico, a Óscar Tinoco Gómez, decano de la Facultad de Ingeniería Industrial, a Fernando Domingo Carlos Lozada Melgar, representante de la Defensoría del Pueblo, y a representantes estudiantiles.

¿Qué acordaron las autoridades?

Este acuerdo permitió que la comunidad académica retome actividades, los estudiantes regresen a las aulas; así como también, consensuaron medidas orientadas a la convivencia y a la gobernabilidad.

Entre los compromisos asumidos, la universidad acordó publicar un pronunciamiento contra el Proyecto de Ley Nº 12736 sobre la reelección de autoridades y remitirlo al Congreso, además de evaluar la culminación del mandato de la actual rectora y el equipo de gobierno universitario.

La intervención de la Defensoría del Pueblo resultó clave para evitar enfrentamientos. La entrega de la Ciudad Universitaria se produjo en la noche del 17 de mayo y se realizó un recorrido por las instalaciones para constatar el estado de las aulas y los espacios comunes, confirmando que las condiciones permitían la reanudación de actividades.

De igual manera, la Decana de América se comprometió a no iniciar procesos administrativos ni promover denuncias penales contra los estudiantes que participaron en la toma del campus.

La universidad también gestionará ante el Ministerio Público la desestimación de cualquier denuncia pendiente, en coordinación con la Defensoría del Pueblo.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos retomaron las clases presenciales luego de 14 días de toma del campus universitario. Los alumnos señalaron que mantienen firme su postura en contra de un proyecto de ley que permitiría la... pic.twitter.com/WREhgzmeHl — Exitosa Noticias (@exitosape) May 28, 2026

Reanudación progresiva de clases

El retorno a la normalidad académica incluye la reprogramación de clases y la recuperación de los días de paralización en todas las facultades. La comunidad universitaria, compuesta por estudiantes, docentes y personal administrativo, retomó agendas y cronogramas que habían quedado suspendidos durante el conflicto.

Esta reapertura de la universidad se concretó el 27 de mayo al mediodía, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo.

Dicho compromiso institucional apunta a garantizar el respeto a los derechos de todos los integrantes de la comunidad universitaria y a consolidar mecanismos de solución pacífica de conflictos.

Asimismo, el acuerdo incluye la abstención de iniciar nuevos procedimientos disciplinarios y la promoción de un ambiente de respeto mutuo.

Con este proceso, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos reafirma su papel como espacio de formación y debate, y avanza en la recuperación de sus funciones académicas y administrativas tras un periodo marcado por la protesta y la negociación.