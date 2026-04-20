San Martín: Ministro de Justicia anuncia el traslado de 91 internos ubicados en la región

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el contexto del desarrollo del Plan Nacional de Deshacinamiento, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra dio a conocer el próximo traslado de 91 internos de penales aglomerados en el penal de Pampas de Sananguillo, Tarapoto.

Esta medida será ejecutada debido a la gran sobrepoblación penitenciaria presentada en el recinto. Además, en su recorrido laboral por la zona, el Ministro constató en las instalaciones las condiciones en las que se encuentran los internos.

Sobrepoblación penitenciaria excede el 170% de su capacidad

Asimismo, en el caso del penal de Tarapoto, la sobrepoblación excede el 170% de su capacidad, pero que en el establecimiento penitenciario Pampas de Sananguillo hay disponibilidad de 91 unidades de albergue.

"Lo que estamos haciendo es disponer, en coordinación con el director regional, el traslado de internos de penales hacinados a este penal, con lo cual estaremos liberando otros establecimientos", explicó.

Además, enfatizó que el deshacinamiento es parte de la política de seguridad ciudadana del Gobierno, ya que la sobrepoblación penitenciaria dificulta el orden, el control y la seguridad al interior de los penales.

"La sobrepoblación es enemigo de esta situación", subrayó.

De igual manera, la autoridad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señaló que el Plan Nacional de Deshacinamiento incluye la ampliación y construcción de nuevos recintos penitenciarios.

Algunos de los lugares a ejecutarse estos planes se encuentran en Pucallpa, Iquitos, Arequipa y Abancay, así como el megapenal de Ica y otros proyectos en fase de estudio.

Incluso, mencionó que una gestión más eficiente de los penales aportaría un ahorro significativo para el Estado, estimado en aproximadamente 147,000 soles anuales por interno, recursos que podrían destinarse a otros fines como, educación, salud y vivienda.

Actividad económica dentro de la cárcel

Como parte de su jornada, el ministro también visitó en el penal de Tarapoto el bazar de venta de productos desarrollados en el marco del programa "Cárceles Productivas" que brinda una segunda oportunidad a la población penitenciaria.

"Hay artesanía muy bonita, con una identidad regional, que estoy seguro que va a ser de interés de los ciudadanos que pueden venir a colaborar adquiriendo algunos de estos productos de buena calidad y a bajo costo", remarcó.

En ese sentido, la gestión de estas problemáticas que afectan significativamente la economía del estado, buscan ejecutarse no solo en la región de San Martín, sino en otras regiones donde la sobrepoblación de internos no se da abasto.