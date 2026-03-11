RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Crimen en Mazán

Iquitos: Joven de 18 años muere apuñalado con una tijera y adolescente es el presunto implicado

Un joven de 18 años murió tras ser apuñalado en el pecho con una tijera en el distrito de Mazán, en Iquitos. El principal sospechoso es un menor de 15 años, tras una aparente disputa por amor.

Las autoridades aún continúan con las investigaciones del caso.
Las autoridades aún continúan con las investigaciones del caso.

11/03/2026

Un hecho violento ha causado conmoción en el distrito de Mazán, ubicado a orillas del río Napo, en la región Loreto. Sebastián Jeferson Sotelo Chota, de 18 años, falleció tras recibir una puñalada en el pecho con una tijera, presuntamente durante una pelea con un menor de 15 años.

De acuerdo con la información difundida por Exitosa, el ataque ocurrió luego de una disputa vinculada al amor de una joven. Durante el enfrentamiento, el adolescente habría utilizado una tijera para agredir al joven, provocándole una herida mortal.

Tras el incidente, el menor fue intervenido por las autoridades y trasladado a la ciudad de Iquitos, donde se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. Las investigaciones se encuentran en curso y el caso está siendo revisado por las autoridades competentes.

Investigación en curso

Las circunstancias exactas del hecho todavía son materia de investigación. Sin embargo, las primeras versiones indican que la agresión se produjo durante una confrontación entre ambos jóvenes, en medio de tensiones personales relacionadas con una joven.

El caso ha generado preocupación entre los habitantes de Mazán, una localidad amazónica situada a varias horas de la ciudad de Iquitos y donde los conflictos personales suelen resolverse dentro de la comunidad. En esta ocasión, la violencia escaló hasta terminar en una tragedia.

Las autoridades trasladaron al menor a la capital regional con el objetivo de continuar las investigaciones y garantizar el proceso correspondiente, debido a su condición de adolescente.

Familia exige justicia

Mientras avanzan las diligencias, los familiares de Sebastián Sotelo Chota han pedido que el caso se investigue a profundidad. La tía de la víctima expresó públicamente su preocupación y solicitó que las autoridades esclarezcan todos los detalles del ataque.

Según señaló, la familia sospecha que la agresión no habría sido un hecho espontáneo, sino que pudo haber sido planificada. Por ello, insistieron en que el proceso debe desarrollarse con total transparencia.

"Que se investigue bien todo lo que ha pasado", reclamó la familiar durante las declaraciones difundidas tras el crimen.

El joven fue finalmente sepultado en un camposanto del distrito de Mazán, donde familiares, amigos y vecinos participaron en el sepelio. La comunidad expresó su pesar por la muerte del joven y espera que las investigaciones determinen con claridad lo ocurrido. Las autoridades continúan recopilando información y testimonios para esclarecer el caso, mientras el menor intervenido permanece bajo custodia para las diligencias correspondientes.

