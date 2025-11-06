San Miguel: Adultos mayores roban más de S/6 mil en productos dermatológicos de botica

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡En cuestión de minutos! Una banda de adultos mayores ingresó a una botica ubicada en San Miguel para robar productos dermatológicos valorizados en más de S/6 mil. Las cámaras de seguridad captaron el acto delictivo.

Banda de abuelitos roban más de S/6 mil en botica

Pese al estado de emergencia por 30 días en Lima y Callao, un nuevo hecho delictivo ocurrió en la capital y a plena luz del día. Pues bien, según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, se puede ver el preciso momento en que cuatro personas de la tercera edad (3 hombres y una mujer), aparentando fragilidad y educación, ingresaron a una farmacia en San Miguel para sustraer artículos de alto valor.

Todo comenzó cuando uno de ellos se acercó al mostrador fingiendo tener un dolor físico e incluso, señala la parte de su cintura como explicando que esa es la zona donde presenta la molestia para pedirle a la farmacéutica alguna medicación que ayude a aliviar su presunta dolencia.

Seguidamente, solicita a la trabajadora ver algunos productos con la intención de distraerla, mientras que sus cómplices ejecutan su plan para cometer su fechoría.

Es así como otro de los adultos mayores comienza a hacer sonar su llavero para impedir que la empleada de la botica escuche cómo los otros dos hampones, entre ellos una mujer, habría los exhibidores para sustraer los medicamentos dermatológicos más costosos.

"Los viejitos del robo" de San Miguel

Las cámaras del establecimiento muestran cómo dos de "los viejitos del robo", usando gorras para ocultar su identidad y con algunas bolsas negras que sacan de su mochila, retiran sigilosamente los productos de los mostradores, entre ellos, cremas y bloqueadores de marcas reconocidas para la piel.

"El señor me llamó por la parte de allá. Me dice que tiene un dolor y le comienzo a hacer preguntas. Me muevo, pero el señor me jala para pedirme prestobarbas y me mantiene agachada pidiéndome prestobarba, que saque una y otra, que le explique mientras que el otro hace ruido con la llave y yo no logro escuchar que abren la puerta de dermo porque estaba cerrada. Ni logro explicar cómo lo han abierto", expresó la trabajadora, víctima del hurto.

Todo ocurrió en menos de dos minutos. Una vez que cometieron el acto delictivo, el grupo de delincuentes de la tercera edad proceden a retirarse de la botica sin levantar sospecha alguna, fingiendo una compra frustrada alegando que tenían un billete de 20 dólares y prefería cambiarlo para pagar la supuesta compra de su producto, pero nunca más regresó.

Dos de los abuelitos distraen a la trabajadora, mientras que otros dos cómplices roban los productos.

Hecho delictivo bajo investigación

Tras darse cuenta del hurto, la trabajadora dio aviso a la policía y presentó su denuncia en la comisaría de San Miguel. Los rostros de los cuatro adultos mayores fueron captadas por las cámaras de seguridad que serán de apoyo para lograr su pronta captura.

El caso ha causado gran impacto en la ciudadanía, ya que no podían creer que cuatro adultos mayores, usaran su apariencia inofensiva para cometer el robo a una botica en San Miguel.