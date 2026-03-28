Dictan nueve meses de prisión preventiva contra suboficial PNP que asesinó a su pareja en Santa Anita

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) dictó nueve meses de prisión preventiva contra el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Felipe Gutiérrez, por el presunto delito de feminicidio en agravio a su pareja, quien también era efectivo policial. El investigado confesó haber cometido el crimen.

Respondieron a pedido de la Fiscalía

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio Público (MP) realizó una publicación en donde brindó breve información sobre la decisión que se tomó durante una audiencia judicial. El juez a cargo del caso respondió ante el pedido realizado por la fiscal provincial Cecilia Oré Sosa.

Tras oír los alegatos de ambas partes, el juez ordenó dictar prisión preventiva por el plazo de nueve meses contra Felipe Mario Gutiérrez (23), quien confesó haber asesinado de un disparo a su pareja mientras se encontraban al interior del edificio en donde vivían, ubicado en Santa Anita.

La Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Santa Anita-Ate (Primer Despacho) presentó su fundamentación basada en las declaraciones del investigado y en las pericias que se realizaron el mismo día que se halló el cuerpo de la joven de tan solo 20 años.

"Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Santa Anita-Ate (Primer Despacho) logró que se dictara nueve meses de prisión preventiva al policía Felipe Gutiérrez por el delito de feminicidio en agravio de su pareja LG (20)", escribieron en sus redes sociales, el último jueves 26 de marzo.

🚨 #LoÚltimo | Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Santa Anita-Ate (Primer Despacho) logró que se dicte nueve meses de prisión preventiva al policía Felipe Gutiérrez por el delito de feminicidio en agravio de su pareja L. G. (20). pic.twitter.com/JVrW9bCpz1 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 26, 2026

Suboficial confesó el crimen

Cabe mencionar que, el suboficial Felipe Gutiérrez, de 23 años, se entregó a las autoridades durante horas de la madrugada del pasado martes 24 de marzo. El sujeto llamó a la Central de Emergencia de la PNP y contó que su pareja se encontraba sin vida debido a que él le disparó con su arma de fuego.

Luego de ello, efectivos policiales llegaron hasta la habitación en donde convivían el suboficial y su pareja que, también se desempeñaba como policía pertenecía a la Unidad de Tránsito Este l. En el lugar, hallaron el cuerpo sin vida de la fémina, procediendo a detenerlo y trasladarlo a la comisaría más cercana.

La Fiscalía por su parte, realizó las diligencias respectivas y dispuso que se reciban las declaraciones testimoniales tanto del policía, como de los familiares y vecinos de la víctima; ente otras acciones urgentes para aclarar los hechos.

Es así como, se continuarán las indagaciones correspondientes con la finalidad de dictar una eventual sentencia contra el suboficial PNP Felipe Gutiérrez por haber asesinado a su pareja en el distrito de Santa Anita.