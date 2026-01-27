SJM: Capturan a menor de 17 años implicado en el robo de 500 laptops valorizadas en 250 mil dólares

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Agentes de la Policía Nacional del Perú capturaron a un menor de 17 años presuntamente implicado en el robo de 500 laptops, valorizadas en 250 mil dólares. La ejecución se dio al interior de su inmueble en el distrito de San Juan de Miraflores.

Cae menor de edad que robó 500 laptops

En una operación de respuesta inmediata contra la criminalidad, la PNP logró la detención de este joven específicamente en el sector 12 de noviembre de Pamplona Alta. Allí se recuperaron 388 laptops robadas. Los equipos tecnológicos forman parte de un total de 500 computadoras sustraídas valorizadas en 250 mil dólares.

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó que este robo se registró cerca a las 7 y 10 de la mañana del último lunes cuando un grupo de seis venezolanos ingresaron al interior de la empresa Clastec S.A.C., ubicada en la urbanización Santa Catalina, en el distrito de La Victoria.

Ya en el interior de la compañía los ciudadanos extranjeros maniataron al vigilante para llevar a cabo el asalto. Ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para poder dar con la captura de los demás integrantes de esta organización que de acuerdo a un informe de Inteligencia de la Policía opera en toda la zona sur de Lima.

Gracias al trabajo articulado de las unidades policiales, se logró rastrear el vehículo que usaron los delincuentes. Horas después este fue ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores y se logró la captura del facineroso así como la recuperación de los equipos informáticos.

Desarticulan a banda delictiva "Los G del Sur Nueva Generación"

Asimismo, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, desde la comisaría de Apolo, en La Victoria, supervisó el balance de operativos realizados durante la jornada de ayer, en este contexto dio a conocer que se desarticuló a la banda criminal "Los G del Sur Nueva Generación", en el distrito de Lurín.

Se detuvo a tres de sus integrantes por presunta vinculación con con redes de extorsión que trabajan en coordinación con reclusos del penal Ancón. En esta intervención se incautaron dos cartuchos de dinamita y droga. Además, se verificó que estos sujetos cuentan con antecedentes policiales.

