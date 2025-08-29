Ate: Sicarios disparan contra cabina de internet y exigen el pago de 80 mil soles

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

En Ate, dos delincuentes atacaron contra una cabina de internet ubicada en el segundo piso de una vivienda para exigir el cobro de cupo de 80 mil soles para que el negocio pueda seguir operando.

Sicarios atacan a cabina de internet de Huaycán

Al rededor de las cinco de la mañana, dos delincuentes armados llegaron hacia un local de cabinas de internet ubicada en Huaycán, Ate para arremeter contra el negocio al que le exigen el pago de 80 mil soles. Los criminales propiciaron siete disparos contra la cabina que operaba desde el segundo piso de una vivienda.

Las cámaras de videovigilancia del local lograron captar el momento cuando abordo de una motocicleta, dos delincuentes se acercan a la fachada. El copiloto desciende del vehículo y apunta contra el segundo piso logrando un disparo. Sin embargo, ante el primer ataque, el arma parece trabarse por lo que el delincuente corre cobardemente hacia la motocicleta para huir.

Sin embargo, un minuto más tarde, ambos delincuentes regresan hacia el mismo punto y es donde se propician los seis disparos contra el recinto. Las balas penetraron contra las ventanas de la casa y equipos electrónicos como computadoras. Afortunadamente, no se registraron heridos tras el ataque.

Dueña opta por cerrar el negocio

La dueña de la cabina expresó su indignación y tristeza ante el hecho pues las extorsiones que sufre a raíz de su emprendimiento ahora quedarían en la nada. Las extorsiones que enfrenta son constantes y su vida correría peligro.

"Me siento muy indignada, me siento mal, me siento destrozada por dentro porque es un esfuerzo de tantos años de mi vida y tengo que dejarlo", manifestó.

Por ello, la agraviado ha tomado la decisión de no continuar con el negocio por las constantes amenazas y exigencias por parte de los criminales. Esta no es la primera vez que manifiesta ser víctima de la criminalidad.

En marzo pasado accedió a pagar S/30, 000 de cupo para que la dejaran en paz. Según comenta lo hizo por su familia y habría conversado con un garante que indicó que la extorsión terminaría. Ahora, con una tercer exigencia de cobro de cupo, la mujer decidió por clausurar pues ahora el monto asciende a S/80,000 soles.

La mujer ha decidido pagar esté ultima extorsión e indica que por su seguridad ha decidido retirarse. Asimismo, decidió denunciar el hecho ante las autoridades policiales que ya cuentan con las imágenes registradas por las cámaras de vigilancia.