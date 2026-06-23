Minsa activa campaña GRATUITA contra el SARAMPIÓN: Estos son los lugares donde puedes vacunarte

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el aumento de casos de sarampión en el territorio nacional, el Minsa ha reforzado su plan de acción en contra la enfermedad, ejecutando una campaña de vacunación gratuita durante todo el mes de junio en el que diversos centros comerciales y lugares públicos serán sedes para la inoculación de la población.

Ministerio de Salud anuncia campaña gratuita

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Norte, se continúa fortaleciendo la "Ruta de la Vacunación contra el Sarampión", una estrategia enfocada en acercar la inmunización a la población en espacios de alta concurrencia y facilitar el acceso a las vacunas, especialmente para niños, niñas y personas en situación vulnerable, ya que son los principales afectados por esta enfermedad.

Brigadas del Minsa vacunarán contra el sarampión en centros comerciales y parques de Lima Norte durante el mes de junio



Vecinos de esta jurisdicción podrán acudir gratuitamente a puntos estratégicos de los distritos de San Martín de Porres, Independencia, Comas y Carabayllo.



📌... pic.twitter.com/Bx0dUi3t90 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 22, 2026

¿Cuánto tiempo durará la campaña de vacunación gratuita y dónde se llevará a cabo?

Dicha campaña tiene la finalidad de cumplir con un cronograma de inoculación y proteger a la ciudadanía para reducir los riesgos de contagio frente al sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que puede generar complicaciones graves si no se cuenta con la protección adecuada, especialmente en niños menores de 5 años.

Por ello, durante todo el mes de junio se han habilitado puntos estratégicos de vacunación en centros comerciales y parques zonales de Lima Norte ya que tienen alto tránsito de personas y gran exposición ante distintos peatones que se encuentren en lugares aledaños.

Horarios de atención de la campaña

Como parte de esta campaña, las brigadas de salud estarán presentes en el centro comercial Real Plaza Pro, ubicado en el distrito de San Martín de Porres, y en el centro comercial Mega Plaza, en Independencia. En ambos lugares, la atención se realizará de lunes a domingo, en el horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, permitiendo que más ciudadanos puedan acceder a la vacunación.

En ese sentido, para mejorar la atención de los usuarios que cuentan con mayor tiempos los fines de semana, se instalará un punto estratégico en el centro comercial Plaza Norte, en Independencia. Dicho espacio estará habilitado desde el viernes hasta el domingo en el horario de 11:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

La campaña también llegará a espacios recreativos y familiares. Los parques zonales Sinchi Roca, en Comas, y Manco Cápac, en Carabayllo, contarán con puntos de vacunación los días sábado y domingo, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.