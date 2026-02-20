Capturan a presuntos integrantes de la banda "La Federación" dedicados a extorsionar transportistas

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Duro golpe a la criminalidad. Esta madrugada, la Policía Nacional del Perú capturó a cuatro presuntos integrantes de la banda criminal 'La Federación', que estarían dedicados a extorsionar a transportistas del Centro de Lima. Entre los detenidos hay dos mujeres de nacionalidad extranjera.

Caen integrantes de 'La Federación'

Según información preliminar, la detención ocurrió esta madrugada en una barbería del Cercado de Lima, específicamente en el cruce de los jirones Acomayo y Aymaraes. Los intervenidos estarían involucrados en el reciente asesinato de un conductor frente a su esposa y sus hijos, en la avenida Morales Duárez.

Hasta el lugar llegó el general Víctor Revoredo para participar en las diligencias y afirmó que los detenidos estarían implicados en al menos dos asesinatos de transportistas ocurridos en las últimas semanas. Entre ellos hay dos hombres de nacionalidad peruana, una mujer venezolana y una argentina.

Durante la intervención también participaron efectivos de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), quienes habrían encontrado artefactos explosivos dentro de la barbería. Asimismo, la Policía informó que la banda estaba enfrentada con otra organización por el control del cobro de cupos en el Cercado de Lima.

Los detenidos fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal, en Breña, donde continuarán las investigaciones para determinar su presunta implicancia en otros hechos delictivos vinculados principalmente a transportistas y negocios de la zona.

Matan chofer frente a su familia

El pasado 17 de febrero, un chofer de transporte público fue asesinado a balazos en la cuadra 13 de la avenida Morales Duárez, en el Cercado de Lima, cuando realizaba su recorrido habitual junto a su esposa y sus dos hijos menores. El ataque ocurrió en plena vía pública y generó pánico entre los pasajeros.

Según el reporte de Latina Noticias, la unidad fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta cuando cruzaba un rompemuelle. En ese momento, los atacantes abrieron fuego directamente contra el conductor. La víctima fue identificada por la Policía Nacional del Perú como Misael Romero Muñoz. Conducía la conocida ruta B, que conecta el Cercado de Lima con Los Olivos. Su hija de 12 años iba en el asiento del copiloto y su esposa sostenía en brazos a su bebé.

Testigos señalaron que los sicarios dispararon hasta seis veces. Gravemente herido, el conductor intentó proteger a su hija antes de perder el control del vehículo, en un acto desesperado por evitar que algún proyectil la alcanzara.

De esta manera, la intervención permitió desarticular parte de una organización señalada por extorsionar y atentar contra transportistas en el Centro de Lima. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer su participación en otros crímenes y determinar el alcance de sus operaciones en la zona.