¿Subió el precio del dólar? Así cotiza el tipo de cambio en Perú, HOY, viernes 20 de febrero

¿Cómo reacciona el tipo de cambio con la elección de José María Balcázar como presidente del Perú? Conoce cuál es el precio actual del dólar en nuestro país, precisamente en la jornada de este viernes 20 de febrero. ¿Subió o bajó?

¿Cuál es el precio del dólar en Perú?

Perú atraviesa un nuevo cambio en la Presidencia tras la censura de José Jerí: José María Balcázar es el actual mandatario interino hasta julio del 2026. En su discurso, tras ser investido, el jefe de Estado anunció su intención de mantener la política monetaria e independencia del Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP), y para escenificarlo se reunió el último jueves con su presidente, Julio Velarde.

Ahora, Balcázar deberá elegir a los personajes que conformarán su gabinete. En medio de esa incertidumbre política, los inversionistas y ciudadanos a pie se mantienen a la expectativa sobre cómo reaccionará el precio de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano. ¿El tipo de cambio registrará movimientos que impactarán nuestros bolsillos?

Una entidad del Estado que te permitirá conocer el valor del día a día de la moneda extranjera en el país es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), precisamente para el tipo de cambio de compra y venta este viernes 20 de febrero, para que sepas si es el mejor momento para realizar alguna operación o transacción con esa divisa.

VIERNES, 20 DE FEBRERO Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cómo cotiza el tipo de cambio este jueves, 19 de febrero? COMPRA VENTA S/ 3.360 S/ 3.366

Las cifras reflejadas en el cuadro de arriba dejan entrever una leve variación al alza, en comparación con el último jueves 19 de enero, donde la compra era de S/3.345 y la venta de S/3.353.

Tipo de cambio dólar paralelo

También debes tener en cuenta el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo (casas de cambio).

En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, su cotización es la siguiente para hoy:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.370. Estos valores reflejan también una leve alza en el dólar paralelo, ya que ayer el valor era de compra S/3.340 y la venta de S/3.360.

Precio del dólar Sunat y paralelo hoy, 20 de febrero.

Así cerró el dólar ayer, 19 de febrero

Otro dato esencial que debes tener en cuenta para la compra o venta de dólares en Perú es saber a cuánto cerró la divisa un día previo. De acuerdo al BCRP, la moneda extranjera cerró el jueves 19 de febrero en 3,3600 (con una apertura de 3,3625), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3645, con un máximo de 3,3710 y un mínimo de 3,3580.

Cierre del dólar interbancario en Perú, ayer 19 de febrero.

Así que para tomar mejores decisiones estratégicas y anticiparte a los cambios o riesgos en el mercado cambiario, te revelamos cómo cotiza el dólar en la jornada de este 20 de febrero, en Perú.