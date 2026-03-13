¡Es oficial! Francis Allison anuncia que Lima eliminará fotopapeletas aplicadas en Magdalena

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La controversia por las fotopapeletas en Magdalena del Mar sumó un nuevo capítulo luego de una reunión realizada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El encuentro fue convocado por el director de Seguridad Vial, Pedro Olivares, y contó con representantes de la Municipalidad de Lima, y autoridades del distrito, incluido el alcalde Francis Allison.

Como resultado del diálogo, se acordó que la comuna limeña declarará la nulidad de las multas aplicadas en Magdalena entre el 1 de noviembre de 2025 y el 7 de enero de 2026. El plazo establecido para iniciar este proceso es de hasta 30 días, según informaron las autoridades distritales.

La decisión se da luego de que el municipio magdalenense cuestionara la forma en que se aplicaron las sanciones mediante cámaras de control de velocidad. El distrito busca que la anulación se extienda al total de las multas registradas.

A través de sus redes sociales, Allison Oyague informó que durante la reunión se conoció la magnitud del número de sanciones emitidas en el distrito.

"56 mil multas son las impuestas, algo que es inaceptable", señaló el burgomaestre al explicar que las autoridades locales pidieron que se evalúe la anulación total de las sanciones generadas por el sistema de fotopapeletas.

Como resultado de la reunión convocada por el director de la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ing. Pedro Olivares, en la que participaron funcionarios de la Gerencia de Movilidad Urbana de Lima, del Servicio de Administración Tributaria... pic.twitter.com/hsBCwL86hC — Francis Allison (@FrancisAllisonO) March 13, 2026

Falta de señalización y periodo de adaptación

Entre los argumentos planteados por la Municipalidad de Magdalena se encuentra la falta de señalización adecuada en algunas vías, lo que, según el alcalde, habría impedido que los conductores conozcan con claridad las restricciones de velocidad.

Allison explicó que en zonas cercanas a colegios, por ejemplo, el límite puede reducirse a 30 kilómetros por hora. Sin embargo, sostuvo que esa información debe estar señalizada para que el conductor pueda advertirlo con anticipación.

"Si tú pasas por un colegio, debes conducir a 30, pero para eso tienes que saber que estás conduciendo por un colegio, o sea tiene que haber una señal que diga que estás cerca a uno", indicó.

Otro de los cuestionamientos planteados por el municipio es la ausencia de una "marcha blanca", es decir, un periodo previo de advertencia que permita informar a los conductores antes de comenzar a aplicar sanciones.

Recomendación a conductores sobre las multas

El burgomaestre también pidió a los conductores no apresurarse a pagar las fotopapeletas, mientras el caso continúa en revisión.

Según explicó, para que un procedimiento sancionador sea válido debe existir una notificación formal enviada al domicilio del propietario.

Francis Allison anunció que las conversaciones continuarán con el objetivo de evaluar la nulidad del total de las sanciones. Mientras tanto, el acuerdo inicial marca un primer paso en la revisión de miles de multas emitidas.