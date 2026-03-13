Sutran confirma personas fallecidas en trágico accidente de bus en San Martín

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) confirmó este viernes que el despiste y volcadura de un bus interprovincial en el distrito de Jepelacio, región San Martín, dejó el lamentable saldo de dos personas fallecidas y diez heridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:15 horas en el kilómetro 513+500 de la Ruta PE-5N, cuando un bus de la empresa Turismo Bus Universo S.A.C., con placa T5H-955, que cubría la ruta Trujillo-Juanjuí, se despistó y cayó a un costado de la vía.

De acuerdo con el comunicado oficial, el vehículo contaba con autorización del MTC para brindar servicio regular de transporte de pasajeros, además de tener vigente la Inspección Técnica Vehicular (ITV) y el SOAT.

Víctimas y atención

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital de Moyobamba II y al Centro de Salud de Jerillo, donde reciben atención médica. La SUTRAN lamentó profundamente el hecho y exhortó a los conductores a manejar con prudencia en toda la Red Vial Nacional.

Tras el accidente, personal de la Unidad Desconcentrada de San Martín acudió al lugar para recabar información y colaborar con la recopilación de documentación, con el fin de iniciar las acciones administrativas de fiscalización correspondientes.

#EnVivo



Bus repleto de pasajeros cayó en río de Juajuí en la región San Martín



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/1lRtyXF5BZ — Canal N (@canalN_) March 11, 2026

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo a medios locales, el accidente ocurrió durante la mañana del último miércoles 11 de marzo, en el sector del puente Shitari, cerca del distrito de Campanilla, en la provincia de Mariscal Cáceres.

El bus que trasladaba 59 pasajeros, se despistó y, al salirse de la vía, terminó cayendo varios metros hasta el fondo de una quebrada. La parte posterior terminó hundida casi por completo.

Los pobladores del caserío El Triunfo no dudaron en aproximarse y ayudar con las labores de rescate con sogas y escaleras, con las cuales bajaron la pendiente hasta llegar a donde se encontraba el bus, donde vivieron momentos de angustia al presenciar el accidente. Allí, rompieron las ventanas del bus para que los pasajeros que se encontraban atrapados pudieran salir con cuidado.

#Comunicado | Con relación al accidente registrado esta mañana en el distrito Jepelacio, región San Martín, la Sutran comunica lo siguiente: https://t.co/NOdciuQJNZ pic.twitter.com/fX5fkr7dDV — SUTRAN PERÚ (@sutranperu) March 13, 2026

Estos episodios han reavivado el debate sobre la seguridad del transporte interprovincial y la necesidad de reforzar controles. El comunicado de SUTRAN confirma la gravedad del accidente en Jepelacio y pone nuevamente en agenda la urgencia de mejorar la seguridad vial en el país.

Mientras las autoridades investigan las causas, la ciudadanía exige respuestas concretas para evitar que tragedias como esta sigan repitiéndose en las rutas interprovinciales.