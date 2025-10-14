Sedapal anuncia corte de agua para el miércoles, 15 de octubre: AQUÍ los distritos afectados

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lima se verá afectada por corte programado del servicio de agua potable, según lo detallado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). Conoce cuáles serán los distritos que no contarán con agua este miércoles, 15 de octubre.

¿Qué distritos no tendrán agua el miércoles?

Según la empresa estatal, la suspensión temporal del servicio afectará a varios distritos de Lima Metropolitana, y tendrá diferentes horarios de inicio y restitución, dependiendo de cada zona. Sedapal recomendó a los vecinos almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo del corte.

Asimismo, a través de su canal de difusión de WhatsApp especificó que el corte será por trabajos de mantenimiento, limpieza y desinfección de los reservorios, necesarios para garantizar un mejor servicio y evitar futuras interrupciones imprevistas. Estas serán las zonas afectadas, toma nota.

Corte de agua en Villa María del Triunfo

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: P.J. José Gálvez, A.H. Ampliación San Pedro, Comité Vecinal Virgen del Carmen, Comedor San Miguel, A.H. Villa Poeta, Parcela B II, A.H. Santa Teresita Parcela B.

P.J. José Gálvez, A.H. Ampliación San Pedro, Comité Vecinal Virgen del Carmen, Comedor San Miguel, A.H. Villa Poeta, Parcela B II, A.H. Santa Teresita Parcela B. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 315

Interrupción en Chaclacayo

Áreas afectadas: Asoc. Valle Hermoso, Asoc. Los Cedros, Asoc. Ex Fundo Bartolomé, Asoc. Huascarán, Asoc. Los Pinos.

Asoc. Valle Hermoso, Asoc. Los Cedros, Asoc. Ex Fundo Bartolomé, Asoc. Huascarán, Asoc. Los Pinos. Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 155.

En San Juan de Lurigancho

Horario de corte: Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Integ. Manos Unidas Sector Los Ángeles. A.H. Cruz de Motupe Sector Los Ángeles, A.H. Juan Pablo II, A.H. Saúl Cantoral. A.H. José C. Mariátegui (Las Galeras), A.H. Somos Libres, A.H. Esmeralda de Los Andes, A.H. Cruz de Motupe Gpo. I, A.H. Enrique Montenegro, A.H. Nueva Esperanza, A.H. Integ. Solid. y Prog. Sector Los Jardines Ampl., A.H. Peruanos Unidos Sector Alberto Fujimori, A.H. Jesús de Nazareth Sector Sol. de Los Andes, A.H. José C. Mariátegui 2da Ampl.

A.H. Integ. Manos Unidas Sector Los Ángeles. A.H. Cruz de Motupe Sector Los Ángeles, A.H. Juan Pablo II, A.H. Saúl Cantoral. A.H. José C. Mariátegui (Las Galeras), A.H. Somos Libres, A.H. Esmeralda de Los Andes, A.H. Cruz de Motupe Gpo. I, A.H. Enrique Montenegro, A.H. Nueva Esperanza, A.H. Integ. Solid. y Prog. Sector Los Jardines Ampl., A.H. Peruanos Unidos Sector Alberto Fujimori, A.H. Jesús de Nazareth Sector Sol. de Los Andes, A.H. José C. Mariátegui 2da Ampl. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 417.

También se especificó que la interrupción del servicio será en las zonas que se reflejan en las siguientes imágenes:

Corte de agua programado en SJL.

En Rímac y Ate

Respecto al distrito del Rímac el corte será en: A.H. San Juan de Amancaes, cuadrante: PS: 28A, PS.22, PS.21, PS.33 desde el mediodía hasta las 8:00 p.m. del miércoles.

En Ate el corte será desde las 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. Huaycán Zona I, UCV 139, Ampl. UCV-D 16 de Julio, UCV 139E, 139F, 139G, 139C, 139C1, 139B, 139D, UCV 153A, 153E, A.H. Huaycán Zona J, UCV 143A, Ampl. UCV 146A, Ampl. UCV 145 Integración, UCV 140 Las Terrazas, UCV 141A, 133B, UCV 136 I-II Ampl. UCV 133 Ampl.

En conclusión, el corte de agua programado por Sedapal en al menos cinco distritos, busca mejorar la infraestructura y asegurar un servicio más eficiente para los usuarios. Aunque la suspensión temporal puede generar molestias, estas acciones son necesarias para garantizar un suministro continuo y de calidad en los próximos meses.