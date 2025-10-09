Tren parte en dos a cisterna que habría intentado ganarle el paso en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un aparatoso accidente se registró en el distrito de Cocachacra, en la región de Arequipa, cuando un tren de la empresa Perurail colisionó contra un camión cisterna que se encontraba atravesando la línea férrea ayer en la madrugada.

El camión cisterna quedó partido por la mitad tras el impacto, lo que generó una gran preocupación por los ocupantes de la unidad. Afortunadamente, el conductor identificado como Eder Manuel Cárdenas Rojas (40), y su acompañante Moisés Coaquira Quispe (25) resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato a un centro médico cercano por la gravedad de sus heridas.

Ambos heridos se encuentran bajo observación médica, así lo informó el jefe de la Policía de Carreteras, comandante PNP Víctor Vargas.

"El conductor y su acompañante tienen lesiones graves, pero gracias a Dios no hubo consecuencias fatales, ambos ingresaron al hospital general de Arequipa", declaró.

La Policía Nacional del Perú se encuentra investigando las causas del accidente para determinar las responsabilidades del caso. Preliminarmente, se supo que el camión atravesó la línea férrea intentando ganarle el paso al tren en una zona con bastante neblina, lo que desencadenó en el choque.

El conductor de la locomotora fue identificado como Manuel Andrés López Suárez (53), quien dirigía la locomotora hacia el puerto de Matarani y se detuvo a unos 80 metros del accidente. Parte de los vagones se descarrilaron.

UN MUERTO EN LA JOYA

La madrugada de hoy miércoles, un varón aún no identificado de aproximadamente 30 años, perdió la vida cuando intentaba cruzar la carretera Panamericana Sur, altura del kilómetro 988, en el distrito arequipeño de La Joya.

La víctima, que vestía un polo de color gris, un buzo negro y estaba descalzo falleció instantáneamente tras ser atropellado por el vehículo de placa A2I-531.

Dicha unidad fue encontrada a unos metros del cuerpo sin vida, por lo que se presume que se despistó tras el impacto. Su parachoque estaba a 100 metros del lugar del siniestro.

La unidad vehicular y el conductor fueron trasladados a la comisaría de San José, donde se investigan las causas del accidente.

Accidentes en aumento

Durante el mes de octubre se han incrementado en 15% el número de accidentes de tránsito, así lo dio a conocer el comandante Vargas. "Solo la semana anterior se registraron 8 accidentes de tránsito en carreteras, en setiembre se incrementó en 15% los accidentes en comparación al mes de agosto", expresó.

Dato: Durante el año se han registrado 264 accidentes de tránsito en la Panamericana Sur.