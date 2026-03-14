Campaña del DNI electrónico GRATIS el 16 y 17 de marzo: Descubre AQUÍ todos los detalles

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce todos los detalles de la nueva campaña gratuita para el trámite del DNI electrónico (DNIe) el 16 y 17 de marzo con el objetivo de cerrar las brechas de indocumentación en el país. ¿Quiénes se verán beneficiados con la iniciativa?

Beneficios del DNI electrónico

Estamos a pocas semanas de que se realicen en el país las Elecciones Generales 2026. En medio de esa situación, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recuerda a la ciudadanía la importancia de tener actualizados los datos de su Documento Nacional de Identidad y los beneficios que ofrece el DNIe.

De acuerdo a lo señalado en su página oficial, entre las ventajas que se destacan por portar el DNI electrónico están las siguientes:

Reducir los costos y el uso de papel en procedimientos presenciales.

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

y reducir desplazamientos innecesarios. Voto electrónico: A través de esta modalidad se agiliza y moderniza el proceso electoral, permitiendo un voto seguro y eficiente.

A través de esta modalidad se agiliza y moderniza el proceso electoral, permitiendo un voto seguro y eficiente. La firma digital: Tiene la misma eficacia jurídica que una firma manuscrita cuando ha sido generada dentro del marco de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE).

DNI electrónico el 16 y 17 de marzo

En ese marco, se da a conocer una nueva campaña gratuita en el país. De acuerdo a lo revelado en redes sociales, en coordinación con el Reniec se llevarán a cabo trámites gratuitos para la obtención del DNI electrónico el lunes 16 y martes 17 de marzo con el objetivo de cerrar las brechas de indocumentación y asegurar que los ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad cuenten con un documento moderno y seguro.

Uno de los eventos se desarrollará en el distrito de Samegua, en Moquegua, el lunes 16 desde las 12:45 p.m. hasta las 4:45 p.m., mientras que al día siguiente la iniciativa será desde las 8:45 a.m. hasta las 4:00 p.m. en el hall del municipio. La campaña, sin costo alguno, está dirigida a menores de 17 años, mayores de 60 años y personas de 18 a 59 años con clasificación SISFOH.

Entre los trámites a realizar en la jornada de la campaña están:

Duplicados.

Renovación.

Actualización de datos.

Por otro lado, la siguiente campaña gratuita del DNIe se ejecutará en el distrito de Mala en la misma sede del municipio desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Los beneficiarios serán los menores de 0 a 17 años y adultos mayores de 60 años. Serán solo 150 cupos por día, por lo que se recomienda llegar temprano. Los requisitos son:

Presencia del titular.

Presentar el DNI, copia o foto.

Presencia del papá o mamá en caso de que sea un menor quien necesite tramitar su DNI electrónico.

Trámite gratuito del DNI electrónico el 16 y 17 de marzo.

Es así como municipios en coordinación con el Reniec realizan una campaña gratuita para el trámite del DNI electrónico el 16 y 17 de marzo para acercar los servicios de identificación a la población y facilitar el acceso a trámites sin necesidad de acudir a oficinas centrales o realizar largos desplazamientos.