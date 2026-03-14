Campaña del DNI electrónico GRATIS el 16 y 17 de marzo: Descubre AQUÍ todos los detalles

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/03/2026
Conoce todos los detalles de la nueva campaña gratuita para el trámite del DNI electrónico (DNIe) el 16 y 17 de marzo con el objetivo de cerrar las brechas de indocumentación en el país. ¿Quiénes se verán beneficiados con la iniciativa?
Beneficios del DNI electrónico
Estamos a pocas semanas de que se realicen en el país las Elecciones Generales 2026. En medio de esa situación, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recuerda a la ciudadanía la importancia de tener actualizados los datos de su Documento Nacional de Identidad y los beneficios que ofrece el DNIe.
De acuerdo a lo señalado en su página oficial, entre las ventajas que se destacan por portar el DNI electrónico están las siguientes:
- Reducir los costos y el uso de papel en procedimientos presenciales.
- Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.
- Voto electrónico: A través de esta modalidad se agiliza y moderniza el proceso electoral, permitiendo un voto seguro y eficiente.
- La firma digital: Tiene la misma eficacia jurídica que una firma manuscrita cuando ha sido generada dentro del marco de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE).
DNI electrónico el 16 y 17 de marzo
En ese marco, se da a conocer una nueva campaña gratuita en el país. De acuerdo a lo revelado en redes sociales, en coordinación con el Reniec se llevarán a cabo trámites gratuitos para la obtención del DNI electrónico el lunes 16 y martes 17 de marzo con el objetivo de cerrar las brechas de indocumentación y asegurar que los ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad cuenten con un documento moderno y seguro.
Uno de los eventos se desarrollará en el distrito de Samegua, en Moquegua, el lunes 16 desde las 12:45 p.m. hasta las 4:45 p.m., mientras que al día siguiente la iniciativa será desde las 8:45 a.m. hasta las 4:00 p.m. en el hall del municipio. La campaña, sin costo alguno, está dirigida a menores de 17 años, mayores de 60 años y personas de 18 a 59 años con clasificación SISFOH.
Entre los trámites a realizar en la jornada de la campaña están:
- Duplicados.
- Renovación.
- Actualización de datos.
Por otro lado, la siguiente campaña gratuita del DNIe se ejecutará en el distrito de Mala en la misma sede del municipio desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Los beneficiarios serán los menores de 0 a 17 años y adultos mayores de 60 años. Serán solo 150 cupos por día, por lo que se recomienda llegar temprano. Los requisitos son:
- Presencia del titular.
- Presentar el DNI, copia o foto.
- Presencia del papá o mamá en caso de que sea un menor quien necesite tramitar su DNI electrónico.
Es así como municipios en coordinación con el Reniec realizan una campaña gratuita para el trámite del DNI electrónico el 16 y 17 de marzo para acercar los servicios de identificación a la población y facilitar el acceso a trámites sin necesidad de acudir a oficinas centrales o realizar largos desplazamientos.