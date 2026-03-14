Perú disfrutará de un FERIADO LARGO con 4 días consecutivos: ¿Quiénes se verán beneficiados?

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Confirmado! Perú tendrá un feriado largo de 4 días consecutivos en abril. Conoce en esta nota de Exitosa el motivo detrás de esta medida y quiénes se verán beneficiados. ¿Estás en la lista?

Feriado largo de 4 días consecutivos: ¿Desde cuándo?

¿Cansado de la rutina laboral y pensando en pasar más tiempo en familia? Ten en cuenta que, de acuerdo a la normativa vigente en el país, abril trae consigo un feriado nacional por Semana Santa, que conmemora la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, marcando el comienzo de los días en que se recuerda su pasión, muerte y resurrección.

De acuerdo al calendario oficial, Semana Santa cae este 2026 el jueves 2 y viernes 3 de abril. Ambas fechas permiten a la ciudadanía poder alistar las maletas para planear algunos viajes en el interior del país o el extranjero con el fin de disfrutar de unos días de descanso, mientras que otros prefieren participar en actividades religiosas como visitas a iglesias, procesiones o momentos de reflexión propios de esta tradicional celebración cristiana.

Además, ambas fechas conllevan un feriado largo de cuatro días consecutivos si se suman al sábado y domingo, días en donde se descansa habitualmente.

Jueves 2 de abril: Feriado nacional por Semana Santa.

Feriado nacional por Semana Santa. Viernes 3 de abril: Feriado nacional por Semana Santa.

Feriado nacional por Semana Santa. Sábado 4 de abril: Día de descanso habitual, mayormente para el sector público.

Día de descanso habitual, mayormente para el sector público. Domingo 5 de abril: Día de descanso habitual.

Feriado nacional por Semana Santa

Durante el jueves y viernes santo, tanto trabajadores del sector público como del privado tienen derecho a descanso remunerado, según lo establecido en el Decreto Legislativo N.° 713, norma que regula los feriados nacionales en Perú.

Esas fechas permitirán no solo hacer viajes, sino también formar parte de celebraciones litúrgicas que congregan a miles de fieles a nivel nacional. Así que, ante el anuncio del feriado largo con cuatro días consecutivos, no dudes en tomar un breve descanso y alejarte de la rutina laboral.

Feriado por Semana Santa 2026.

Feriados que restan en 2026

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Tras un mes de marzo sin días festivos nacionales, los peruanos se preparan para el primer descanso extendido del año por Semana Santa. Este feriado largo constará de 4 días consecutivos, iniciando el jueves 2 de abril (Jueves Santo) y el viernes 3 de abril (Viernes Santo), que, al unirse con el sábado 4 y domingo 5, permitirán una pausa ideal para el turismo y la unión familiar.