Perú disfrutará de un FERIADO LARGO con 4 días consecutivos: ¿Quiénes se verán beneficiados?

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/03/2026
¡Confirmado! Perú tendrá un feriado largo de 4 días consecutivos en abril. Conoce en esta nota de Exitosa el motivo detrás de esta medida y quiénes se verán beneficiados. ¿Estás en la lista?
Feriado largo de 4 días consecutivos: ¿Desde cuándo?
¿Cansado de la rutina laboral y pensando en pasar más tiempo en familia? Ten en cuenta que, de acuerdo a la normativa vigente en el país, abril trae consigo un feriado nacional por Semana Santa, que conmemora la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, marcando el comienzo de los días en que se recuerda su pasión, muerte y resurrección.
De acuerdo al calendario oficial, Semana Santa cae este 2026 el jueves 2 y viernes 3 de abril. Ambas fechas permiten a la ciudadanía poder alistar las maletas para planear algunos viajes en el interior del país o el extranjero con el fin de disfrutar de unos días de descanso, mientras que otros prefieren participar en actividades religiosas como visitas a iglesias, procesiones o momentos de reflexión propios de esta tradicional celebración cristiana.
Además, ambas fechas conllevan un feriado largo de cuatro días consecutivos si se suman al sábado y domingo, días en donde se descansa habitualmente.
- Jueves 2 de abril: Feriado nacional por Semana Santa.
- Viernes 3 de abril: Feriado nacional por Semana Santa.
- Sábado 4 de abril: Día de descanso habitual, mayormente para el sector público.
- Domingo 5 de abril: Día de descanso habitual.
Feriado nacional por Semana Santa
Durante el jueves y viernes santo, tanto trabajadores del sector público como del privado tienen derecho a descanso remunerado, según lo establecido en el Decreto Legislativo N.° 713, norma que regula los feriados nacionales en Perú.
Esas fechas permitirán no solo hacer viajes, sino también formar parte de celebraciones litúrgicas que congregan a miles de fieles a nivel nacional. Así que, ante el anuncio del feriado largo con cuatro días consecutivos, no dudes en tomar un breve descanso y alejarte de la rutina laboral.
Feriados que restan en 2026
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.
- Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo.
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Tras un mes de marzo sin días festivos nacionales, los peruanos se preparan para el primer descanso extendido del año por Semana Santa. Este feriado largo constará de 4 días consecutivos, iniciando el jueves 2 de abril (Jueves Santo) y el viernes 3 de abril (Viernes Santo), que, al unirse con el sábado 4 y domingo 5, permitirán una pausa ideal para el turismo y la unión familiar.