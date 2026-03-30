Semana Santa: Recorre GRATIS las siete iglesias de San Isidro en buses eléctricos

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El inicio de la Semana Santa llega con una buena noticia para todos aquellos fieles que desean realizar el tradicional recorrido de las siete iglesias. La Municipalidad de San Isidro informó que se dispondrán de buses eléctricos para realizar el trayecto de forma gratuita tanto para vecinos como visitantes.

Conoce qué día, horario y los santuarios que están incluidos en esta ruta gratuita que podrá ser vivida con familiares, amigos y feligreses de la ciudad.

Recorrido de las 7 iglesias GRATIS

El recorrido fue anunciado por la Municipalidad de San Isidro, el cual ha informado que los ciudadanos podrán acceder a este beneficio sean o no vecinos del distrito.

Como se sabe, el recorrido por siete iglesias forma parte de la tradición por Semana Santa que ahora se podrá vivir de forma más accesible e inclusiva. Por ello, se indica que se pondrá a disposición de los ciudadanos buses eléctricos gratuitos.

El trayecto está programado para este jueves 2 de abril desde las 5 p.m. hasta las 10 p.m. en donde se realizarán los recorridos los cuales contarán con una flota de seis buses eléctricos del servicio municipal 'Expreso San Isidro'. A través de este servicio los ciudadanos podrán movilizarse de manera segura y sin costo.

La alcaldesa del distrito, Nancy Vizurraga, indicó que esta actividad se ha denominado 'La Ruta de la Fe' en donde se busca la participación de la población en una de las manifestaciones religiosas más importantes del calendario católico.

Conoce las 7 iglesias y cómo acceder

Entre las iglesias que están incluidas en se han considerado a las parroquias más emblemáticas del distrito, en donde la fe y la tradición en Semana Santa podrán sentirse:

Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa

San Felipe Apóstol

Nuestra Señora del Pilar

Nuestra Señora de la Salud

Santa Mónica

Santa María Reina

Nuestra Señora de Belén

Como se reitera, el servicio es gratuito y los usuarios podrán acceder al recorrido al acercarse a una de las iglesias mencionadas desde donde podrán iniciar el trayecto. Durante el servicio se contará con el apoyo del personal de serenazgo e inspectores de tránsito quienes velarán por el correcto desarrollo de esta actividad.