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Senamhi advierte continuación de fuerte fenómeno climatológico para este fin de semana en ocho regiones de la costa

A través de su nuevo aviso meteorológico, el Senamhi advirtió la continuación de un fuerte fenómeno climatológico en Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura para las próximas horas.

Senamhi continuación de la velocidad del viento en la costa.
Senamhi continuación de la velocidad del viento en la costa. Difusión

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/04/2026

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió en su más reciente aviso meteorológico, la continuación del incremento de la velocidad del viento en ocho regiones de la costa del Perú. A continuación, podrás conocer hasta cuándo se producirá este fenómeno climático y las ciudades que estarán bajo alerta

Detalles del evento climatológico 

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 158, este acontecimiento se registrará desde el viernes 24 hasta el sábado 25 de abril en las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) también informó que este suceso de moderada a fuerte intensidad que se registrará en la costa peruana traerá consigo el levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal.

Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa, acompañada niebla y/o neblina y llovizna, especialmente en zonas cercanas al litoral, durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

En ese sentido, para los dos días en mención se esperan vientos con velocidades próximas entre los 32 y los 35 km/h en la costa norte, cercanos a los 33 km/h en la costa centro, alrededor de los 23 km/h en la costa sur y valores próximos a los 35 km/h en la costa de Chimbote e Ica, y hasta 30 km/h en Camaná (Arequipa).

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La entidad recomienda a la población mantenerse al corriente del desarrollo de la situación meteorológica y ser prudentes si realizan actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos, en caso de mal tiempo.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

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Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.

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