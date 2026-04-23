Senamhi advierte continuación de fuerte fenómeno climatológico para este fin de semana en ocho regiones de la costa

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió en su más reciente aviso meteorológico, la continuación del incremento de la velocidad del viento en ocho regiones de la costa del Perú. A continuación, podrás conocer hasta cuándo se producirá este fenómeno climático y las ciudades que estarán bajo alerta.

Detalles del evento climatológico

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 158, este acontecimiento se registrará desde el viernes 24 hasta el sábado 25 de abril en las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura.

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) también informó que este suceso de moderada a fuerte intensidad que se registrará en la costa peruana traerá consigo el levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal.

Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa, acompañada niebla y/o neblina y llovizna, especialmente en zonas cercanas al litoral, durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

En ese sentido, para los dos días en mención se esperan vientos con velocidades próximas entre los 32 y los 35 km/h en la costa norte, cercanos a los 33 km/h en la costa centro, alrededor de los 23 km/h en la costa sur y valores próximos a los 35 km/h en la costa de Chimbote e Ica, y hasta 30 km/h en Camaná (Arequipa).

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 24 al 25 de abril, continuará el incremento de la velocidad del viento a lo largo de la costa.



✅Este fenómeno podría generar el levantamiento de polvo y arena.



📲https://t.co/ddSMzZI1SA#PreparadosAnteVientosFuertes pic.twitter.com/euzRpBexkn — Senamhi (@Senamhiperu) April 22, 2026

La entidad recomienda a la población mantenerse al corriente del desarrollo de la situación meteorológica y ser prudentes si realizan actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos, en caso de mal tiempo.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.