Cantante estadounidense Oliver Tree y youtuber argentino Gaspi mueren en trágico accidente aéreo

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Al menos seis personas fallecen tras fuerte colisión entre dos helicópteros que terminaron por caer en un estacionamiento de automóviles. El hecho fue reportado por varios usuarios de las redes sociales donde se aprecia el incendio que se produjo producto del trágico accidente. Entre las víctimas mortales se encuentran el cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi.

Oliver Tree y Gaspi pierden la vida en trágico accidente aéreo

El intérprete norteamericano Oliver Tree y el joven creador de contenido argentino Gaspi fallecieron la mañana de este domingo, 14 de junio, junto a otras cuatro personas más luego de que dos aeronaves choquen violentamente en el aire cerca de la avenida Las Américas, cerca a la zona conocida como Recreo de los Bandeirantes, en el suroeste de Río de Janeiro, en Brasil.

Posteriormente, diversos medios internacionales informaron que se desató un siniestro en los terrenos de una iglesia abandonada alquilados por una concesionaria de unidades móviles, lugar en el que terminaron por caer el par de helicópteros. Allí más de 20 vehículos fueron impactados por la aeronave y se incendiaron.

⚡️🇧🇷 Al menos 6 personas murieron este domingo en el accidente de 2 helicópteros, que colisionaron en el aire en Recreio dos Bandeirantes, un barrio al oeste de Río de Janeiro.



MÁS INFO: https://t.co/ebAu2BxOTC pic.twitter.com/xwbKJNZwi1 — RT en Español (@ActualidadRT) June 14, 2026

Hay que mencionar que el acontecimiento fue reportado a las 8:59 a.m. (hora de Brasil) al Cuerpo de Bomberos Militares del Estado de Río de Janeiro, ante ello acudieron a la emergencia un gran número de bomberos, vehículos extintores y ambulancias avanzadas.

La presencia de decenas de autos almacenados en el lugar cambió drásticamente la gravedad del hecho. Poco después de tocar el suelo, uno de los equipos aéreos sufrió una fuerte detonación esparciendo combustible ardiendo por todo el recinto.

Cabe señalar que según el medio brasileño Globonews, cinco personas viajaban a bordo de una de las aeronaves, mientras que en la otra se encontraba el piloto. Por su parte, los residentes de la zona reportaron una serie de explosiones al producirse el accidente.

Horas después, las autoridades pudieron confirmar la identidad de cada víctima mortal: Oliver Tree Nickel - pasajero, Lucas Vignale - pasajero, Gaspar Prim - pasajero. Lucas Brito Chaves - pasajero, Alexandre Souza - piloto y Charles Marsillac - piloto.

Oliver Tree se encontraba en medio de una gira mundial

El intérprete norteamericano Oliver Tree, de 32 años, contaba con cerca de 20 millones de seguidores en redes sociales y más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify. En sus redes sociales había anunciado recientemente una gira mundial por más de 40 países.

El también productor había realizado un show en Sao Paulo el pasado 6 de junio y tenía programado iniciar la etapa europea de su gira el próximo 13 de julio en Lisboa, Portugal.

¿Quién era Gaspi el youtuber argentino que murió en el accidente?

Otra de las víctimas que perdieron la vida se encuentra Gaspar Prim Díaz, un creador de contenido argentino de 23 años que alcanzó gran popularidad en redes sociales bajo el apelativo de 'Gaspi'.

Se caracterizó por su estilo único de humor irreverente y provocador a través de videos en Buenos Aires, capital de Argentina, en donde solía entrevistar a desconocidos. Siempre recurría a su clásica expresión "Buenas" y a su voz grave.

En 2025 participó en 'La Velada del Año V', popular evento de boxeo entre streamers y creeadores de contenido organizado por Ibai Llanos, con el que ganó mayor notoriedad internacional.

Como vemos, el cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi fallecieron en un trágico accidente aéreo qregistradoen Río de Janeiro Brasil en donde al menos un total de seis personas perdieron la vida luego de que dos helicópteros colisionen en el aire y cayeran en un patio de estacionamiento de automóviles.