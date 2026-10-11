Senamhi alerta incremento de vientos en la sierra sur del 11 al 13 de octubre con ráfagas intensas

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú anunció que desde el domingo 11 hasta el martes 13 de octubre se registrará un aumento en la velocidad del viento de moderada a fuerte intensidad en diversas zonas de la sierra sur del territorio nacional.

La medida fue comunicada a través del aviso meteorológico número 407 expedido por la entidad oficial. Ante ello, las autoridades recomiendan mantener la precaución ante posibles ráfagas que acompañarán este evento atmosférico regional durante los tres días consecutivos que durará la alerta.

💨📣 #Aviso #Minam #Senamhi Del 11 al 13 de octubre, se presentará el incremento de la velocidad del viento en la sierra sur. ✅ Además, se esperan ráfagas de viento. 📲 https://t.co/WNPn2kitN2 https://t.co/nVLwHVMG7p October 10, 2026

Vientos afectarán a siete departamentos del sur peruano

El pronóstico oficial detalla que los departamentos alcanzados por la alerta son Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna. En esa línea, la población debe tomar medidas preventivas frente a la presencia de corrientes de aire en las áreas andinas.

"El SENAMHI informa que, desde el domingo 11 al martes 13 de octubre, se presentará el incremento de la velocidad del viento, de moderada a fuerte intensidad, en la sierra sur", dijo el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.

Cabe mencionar que estas condiciones corresponden a eventos normales para la temporada en dicha área. No obstante, es conveniente revisar reportes sobre el clima para conocer el comportamiento diario del tiempo en las localidades involucradas.

En esa perspectiva, la ciudadanía debe seguir las recomendaciones emitidas por los organismos del Estado para evitar contratiempos durante sus actividades diarias al aire libre.

Ráfagas superarán los 50 kilómetros por hora en la región

Durante la jornada inicial del evento se calculan valores específicos de intensidad en las distintas provincias indicadas. Asimismo, los análisis del organismo prevén un incremento paulatino conforme avancen las horas del periodo de alerta.

"Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades superiores a 50 km/h", dijo el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.

De igual manera, para el primer día de vigencia se aguardan desplazamientos del aire que rondarán los 28 km/h en los sectores andinos. Por este motivo, el público puede consultar el aviso de riesgo meteorológico para evaluar el impacto de las corrientes en sus respectivas comunidades.

Ante esta situación, las entidades competentes sugieren verificar los techos y coberturas de las viviendas para prevenir desprendimientos debido a la fuerza del aire. Para mantenerse informado sobre la evolución del fenómeno, la población puede leer informaciones sobre emergencias regionales y revisar la actualización diaria de las alertas del tiempo en provincias emitida por las instituciones del sector.