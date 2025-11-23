¡Atención! El Indeci advierte sobre fuertes lluvias en 14 departamentos: descubra aquí las zonas que se verán afectadas

23/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en coordinación con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), ha emitido el Boletín Informativo N°302-2025-INDECI/COEN, alertando sobre precipitaciones intensas que afectarán diversas regiones del país entre el 23 y el 24 de noviembre.

El aviso, de corto plazo, advierte sobre lluvias acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, con acumulados que podrían superar los 40 mm/día en algunas zonas.

El mapa de riesgo muestra niveles de peligro moderado (amarillo) y alto (naranja), especialmente en la selva norte y centro, así como en zonas altas de la sierra norte y centro.

Zonas afectadas por región

SELVA

Se prevén lluvias de ligera a fuerte intensidad en la selva norte y centro, donde se estima que los fenómenos se den durante la tarde y madrugada en este lapso. Huánuco, Loreto y San Martín son los departamentos nivel naranja con mayor número de provincias que se verán afectadas.

En la sierra sur, se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad, también con descargas eléctricas y ráfagas de viento. Tampoco se descarta la presencia de granizo en zonas altoandinas que superen los 2800 m.s.n.m. y nieve en las superiores a lo 4000 m.s.n.m.

🟠Hasta el 24/11 habría #LluviasIntensas (nivel naranja) en varias provincias de los departamentos de Huánuco, Junín, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali, según aviso de corto plazo del @Senamhiperu. pic.twitter.com/eNeBvvS4It — COEN - INDECI (@COENPeru) November 23, 2025

Departamentos y provincias expuestas

El boletín señala 14 departamentos con provincias en riesgo:

Amazonas : Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín, Ucayali.

: Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín, Ucayali. Apurímac : Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas, Grau.

: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas, Grau. Ayacucho : Cangallo, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Sucre, Víctor Fajardo, Vilcas Huaman.

: Cangallo, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Sucre, Víctor Fajardo, Vilcas Huaman. Cajamarca : Chota, Cutervo, Jaén, San Ignacio

: Chota, Cutervo, Jaén, San Ignacio Cusco : Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, La Convención.

: Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, La Convención. Huánuco : Dos De Mayo, Huacaybamba, Huamalies, Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca.

: Dos De Mayo, Huacaybamba, Huamalies, Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca. Junín : Chanchamayo, Junín, Satipo, Tarma.

: Chanchamayo, Junín, Satipo, Tarma. La Libertad : Bolívar, Pataz.

: Bolívar, Pataz. Loreto : Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Putumayo, Requena, Ucayali.

: Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Putumayo, Requena, Ucayali. Madre de Dios : Manu, Tahuamanu, Tambopata

: Manu, Tahuamanu, Tambopata Pasco : Oxapampa, Pasco.

: Oxapampa, Pasco. Puno : Azángaro, Carabaya, Melgar.

: Azángaro, Carabaya, Melgar. San Martín : Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín, Tocache.

: Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín, Tocache. Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo, Padre Abad Tocache.

El boletín N°302-2025 no es solo una advertencia meteorológica: es una llamada a la prevención. Con 14 departamentos expuestos a lluvias intensas, descargas eléctricas y ráfagas de viento, la preparación puede marcar la diferencia entre una alerta y una tragedia.

En tiempos de cambio climático y eventos extremos, estar informado y actuar con anticipación es clave para proteger muchas vidas y comunidades.