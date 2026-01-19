Alerta de Senamhi: Lima Metropolitana registrará temperaturas diurnas de hasta 32 °C del 19 al 25 de enero

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que Lima Metropolitana registrará temperaturas diurnas con valores que podrían llegar hasta 32 grados Celsius en distritos de Lima norte y Lima este.

Costa peruana registrará altas temperaturas diurnas

El Perú ya se encuentra inmerso en la estación de verano en la que las alteraciones en el cambio en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que puedan registrarse altas temperaturas. Es por ello que, el organismo técnico, Senamhi, advirtió que la costa peruana experimentará este escenario climático.

En tal sentido, precisó que desde el lunes 19 hasta el domingo 25 de enero se presentará un incremento de las temperaturas diurnas y probable sensación de calor en las noches. El organismo técnico explicó que se debe a cambios en las condiciones atmosféricas sobre esta zona del territorio nacional.

Es así que, señaló que se prevé que, en Lima Metropolitana así como otras ciudades costeras, el cielo tenga presencia de nubosidad hacia el mediodía y la tarde favoreciendo de esta forma el incremento de las temperaturas, sobre todo en puntos alejados del litoral.

Dicha situación se encuentra asociada a la disminución de la intensidad de los vientos del sur, en el transcurso de la semana, y al ingreso de vientos del norte. Esto desencadenaría una mayor disipación de la cobertura nubosa y un ambiente más cálido.

Lima experimentará temperaturas diurnas de hasta 32 °C

En el caso de Lima Metropolitana, los distritos ubicados en la zona este y norte alcanzarán picos de hasta 32 °C, mientras que en Lima oeste y Lima centro se avizora que las temperaturas máximas oscilen entre los 27 °C y 30 °C.

Cabe señalar que, el impacto del aumento de temperaturas no se limitará a Lima Metropolitana sino que, en el resto de la costa peruana Senamhi prevé lo mismo en varias regiones.

Tal es el caso de Piura, en la que se prevé valores que oscilen entre los 32 °C hasta 37 °C, lo mismo sucederá en la región Tumbes. Además, en Lambayeque se ubicará entre 30 °C y 36 °C al igual que en Ica. Entre 28 °C y 31 °C, en La Libertad, 28°C y 32°C en la región Lima y Áncash, y entre 25°C y 30°C en la costa sur.

