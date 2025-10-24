Sin agua en Lima este sábado, 25 de octubre: Revisa AQUÍ si tu distrito se verá afectado con el corte programado

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que tiene cortes programados de agua en algunos distritos de Lima Metropolitana el sábado, 25 de octubre. Revisa en esta nota si tu zona se verá afectado con la interrupción temporal del servicio.

¿Qué distritos no tendrán agua este sábado?

Según el reciente reporte revelado, hasta el cierre de esta nota, por parte de Sedapal, la interrupción del servicio de agua potable será por unas horas, por lo cual, la empresa estatal exhortó a los vecinos que puedan tomar las precauciones, y las medidas del caso como almacenar dicho recurso con anticipación en recipientes u otros objetos para garantizar que sus hogares no se vean afectados.

Asimismo, dieron a conocer que el corte será por trabajos de mantenimiento y mejoramiento en el sistema, así como modernizar la infraestructura de almacenamiento para asegurar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. A continuación te revelamos qué distritos se verán afectados este sábado y en qué horario:

Corte de agua en Ate

Horario de corte: Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Huaycán Zona S, Calle Renacer de Julio, PS 1-2-3-4-5-7, Calle 2-7, Calle S/N.

A.H. Huaycán Zona S, Calle Renacer de Julio, PS 1-2-3-4-5-7, Calle 2-7, Calle S/N. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 151.

También se anunció que la interrupción de la conexión se dará en este distrito, pero en el sector 154 desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m., precisamente en: A.H. Huaycán Zona S, Asoc. de Productores San Martín de Porres Mz. A-B-C-D, UCV-270, UCV-177, 177 Ampliación UCV-177B, UCV-177C, UCV-175C, Asoc. La Encantada zona N.

Interrupción de la conexión en Rímac

Áreas afectadas: A.H. Horacio Zevallos, A.H. Laura Caller, A.H. La Cantera de Amancaes, A.H. Municipal 3 Zona Balcón del Rímac, A.H. Municipal 3, A.H. Manuel Seoane Corrales, Coop. Miraflores, P.J. Flor de Amancaes.

A.H. Horacio Zevallos, A.H. Laura Caller, A.H. La Cantera de Amancaes, A.H. Municipal 3 Zona Balcón del Rímac, A.H. Municipal 3, A.H. Manuel Seoane Corrales, Coop. Miraflores, P.J. Flor de Amancaes. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 203.

¿Qué pasa si tu servicio no se restablece?

En caso el agua no retorne a tu hogar en el horario establecido por Sedapal, no te preocupes, la empresa reveló que si tienes este inconveniente, no dudes en comunicarte al Aquafono al número de teléfono (01) 317 800 desde tu celular o teléfono fijo, teniendo solo el número de tu suministro a la mano.

En conclusión, no olvides tomar las medidas preventivas ante el anuncio del corte programado de agua potable en al menos dos distritos de la capital este sábado, 25 de octubre, según el último reporte de Sedapal en redes sociales.