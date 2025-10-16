Ministro del Interior sobre manifestaciones: "Todo el Perú ha sido testigo de como han atacado a la Policía Nacional"

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se pronunció tras los enfrentamientos registrados durante las manifestaciones en el Centro de Lima. La autoridad aseguró que "todo el Perú ha sido testigo de un ataque contra la Policía Nacional", en referencia a los disturbios ocurridos el 15 de octubre.

Ministro Tiburcio condena ataques a policías

El titular del Mininter se presentó ante el Pleno del Congreso, con carácter de urgencia, para brindar un reporte sobre los hechos ocurridos en la víspera y durante las protestas sociales realizadas en la noche de ayer, que dejó un saldo de más de 80 heridos y un fallecido, quien fue identificado como Eduardo Ruiz, un joven rapero de 32 años de edad.

Frente a los congresistas, el ministro Tiburcio pidió un minuto de silencio por el manifestante que perdió la vida en las inmediaciones de la plaza Francia durante la movilización. Seguidamente, aclaró que su caso no quedará impune y no será ignorada, puesto que la policía se encuentra trabajando para ubicar a los responsables de ese lamentable hecho.

Seguidamente, aprovechó la oportunidad para resaltar que el Gobierno respeta el derecho a la protesta, pero no permitirá actos de violencia que atenten contra la seguridad ciudadana ni el orden público y mucho menos contra los agentes del orden, que se desplazaron en distintos puntos del Centro de Lima para garantizar el libre tránsito y el pleno respeto de los derechos fundamentales.

"Vengo a dar la cara y a informarles del gran problema que tenemos. Ustedes y todo el querido Perú ha sido testigo de cómo nos han atacado y a la Policía Nacional. Nos habíamos preparado, apenas he asumido el cargo e hicimos todo el planeamiento desde Palacio, con el presidente, el premier, el comandante general PNP y jefes operacionales", expresó.

Noticia en desarrollo...