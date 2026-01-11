Ciro Castillo: Poder Judicial ordena 24 meses de prisión preventiva contra exgobernador regional del Callao

11/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial ordenó 24 meses de prisión preventiva contra el suspendido gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, y otros ocho investigados, por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada.

La madrugada del lunes 15 de diciembre, personal de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP y del Ministerio Público, allanaron 27 inmuebles, entre los que se incluyen la sede del Gobierno Regional (GORE) del Callao, de 15 funcionarios y servidores públicos de esta entidad del Estado, en el marco de las investigaciones por el caso 'Los Socios del Callao'. No obstante, la máxima autoridad del "Primer Puerto" no fue hallada en su domicilio, estando en calidad de prófugo hasta la fecha.

Indicios lo comprometen

Para el juez Edie Solórzano Huaraz, Castillo Rojo obstruyó desde un inicio a la justicia por no allanarse al proceso que abrió el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, siendo una causal más que suficiente para que el magistrado no solo le dicte la medida restrictiva contra su libertad, también dispuso su inmediata ubicación y captura tanto a nivel nacional como internacional.

Conforme fueron desarrollándose las audiencias de requerimiento de prisión preventiva en las últimas dos semanas, se fueron encontrando graves indicios que comprometen directamente a Ciro Castillo Rojo, por ejemplo, un acta de la Fiscalía de fecha 23 de diciembre, reveló que existía una ruta de escape a su favor; es decir, una conexión entre su oficina y el garaje del GORE, lo que configuró la figura de riesgo de fuga latente para las autoridades de justicia.

Asimismo, el magistrado denunció presuntas intimidaciones por parte de uno de los familiares del investigado Jimmy Alexander Whu Cárdenas, al llamarlo telefónicamente fuera de las reglas del proceso judicial, situación que fue rechazada tajantemente por el juez.

¿De qué se trata el caso 'Los Socios del Callao'?

Según la tesis fiscal, Ciro Castillo Rojo sería el que habría liderado desde 2023 la organización criminal 'Los Socios del Callao', acusada de evitar los procesos de selección establecidos por ley y de dirigir más de 60 contrataciones públicas por un monto total de S/ 1 461 121.10.

Tanto su abogado Humberto Abanto como su hijo, Antonio Castillo Rojo, rechazaron desde un inicio las imputaciones en contra de la suspendida autoridad del "Primer Puerto". Además, este último, reveló que dos días antes de la intervención en su casa, su padre había sido internado en una clínica por un problema de artrosis.

(Noticia en desarrollo...)