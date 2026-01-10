Crimen en Comas: Feroz balacera acaba con la vida de barbero y su cliente queda herido

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Los crímenes en manos de la delincuencia continúan registrándose en pleno estado de emergencia. En el distrito de Comas, un barbero falleció y su cliente resultó herido luego que criminales desataran una feroz balacera.

Acaban con la vida de barbero en Comas

Un nuevo hecho de sangre se ha registrado en la capital, en el que el dueño de una barbería fue asesinado luego de que delincuentes atacaran a balazos el interior del establecimiento en el que se encontraba el cliente de la víctima quien resultó afectado.

Cabe resltar que, el fatídico suceso se registró específicamente en la tercera zona de Collique en el local de nombre D2 Barbershop que lleva como lema "una barbería con finura y elegancia".

Aproximadamente a las 3 de la tarde de este sábado, 10 de enero, sujetos ingresaron al negocio y sin mediar palabra abrieron fuego en varias ocasiones.

Por su parte, peritos de criminalística se apersonaron hasta la zona, en la que han contabilizado hasta 18 casquillos de arma de fuego. De acuerdo a información preliminar, el hombre herido fue identificado como Agustín Cuenca Eduardo, de solamente 19 años. Mientras quien perdió la vida se trataría de Miguel Ángel Salas Carrillo, de 27 años.

La moticicleta de la víctima mortal se encuentra en exteriores de la barbería, cuya placa es 6367JP. Vale mencionar que sus familiares también llegaron hasta el lugar, sin embargo, guardaron total hermetismo con la prensa.