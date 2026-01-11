Donald Trump lanza IMPACTANTE anuncio sobre suministro de petróleo de Venezuela hacia Cuba: ¡CERO!

11/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo anuncio del rompimiento de la venta de petróleo de Venezuela hacia Cuba y el fin de los "servicios de seguridad" que brindaban al régimen chavista.

A través de su cuenta de Truth Social, el inquilino de la Casa Blanca afirmó que "Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores" y que el gobierno estadounidense estará a cargo de los acuerdos nacionales del país sudamericano.

Fin de la venta de petróleo de Venezuela a Cuba

Tras el ataque armado que dio con la captura de Nicolás Maduro y el anuncio de que la intervención en Venezuela podría durar años, el presidente de Estados Unidos anunció el fin de relaciones comerciales y militares entre Venezuela y Cuba.

En un escrito a través de su cuenta de Truth Social, Donald Trump hizo un breve recuento del intercambio entre ambos países para sentenciar que el fin de una era entre las dos naciones había llegado respecto a la venta del petróleo.

"Venezuela ahora cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerlos, y los protegeremos. ¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! ¡Cero!", señaló.

Comunicado de Donald Trump

Trump indicó que tal relación entre ambos países habría beneficiado grandemente a Cuba e incluso indicó que este país había sobrevivido "durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela".

El gobernante de la Casa Blanca señaló que esta decisión deberá traer consigo un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde" e indicó que "sugería encarecidamente" que se llegue a un trato.

Cubanos murieron en ataque armado de EE.UU. a Venezuela

En la publicación, Donald Trump precisó que Cuba proporcionaba "servicios de seguridad" a Venezuela, dando a entender un sentido irónico de tal cooperación entre ambos países.

Además, precisó que durante la intervención militar tales cubanos habrían fallecido tras los ataques dirigidos por las Fuerzas estadounidenses en puntos estratégicos en el territorio venezolano.

"Cuba proporcionó "servicios de seguridad" a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no! La mayoría de esos cubanos han muerto tras el ataque estadounidense de la semana pasada", indicó.

Donald Trump indicó que ahora el gobierno de Estados Unidos estará a cargo de la protección de Venezuela y precisó que este país "ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años".

El control sobre Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos se extiende. Ahora, el presidente Donald Trump ha anunciando el fin de relaciones comerciales y militares entre Venezuela y Cuba.