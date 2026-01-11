RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Fin de suministro

Donald Trump lanza IMPACTANTE anuncio sobre suministro de petróleo de Venezuela hacia Cuba: ¡CERO!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó un impactante anuncio sobre la venta de petróleo de Venezuela a Cuba: "Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo", indicó.

EE.UU. pone fin a relaciones comerciales de petróleo entre Venezuela y Cuba
EE.UU. pone fin a relaciones comerciales de petróleo entre Venezuela y Cuba (Composición Exitosa)

11/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 11/01/2026

Síguenos en Google News Google News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo anuncio del rompimiento de la venta de petróleo de Venezuela hacia Cuba y el fin de los "servicios de seguridad" que brindaban al régimen chavista.

A través de su cuenta de Truth Social, el inquilino de la Casa Blanca afirmó que "Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores" y que el gobierno estadounidense estará a cargo de los acuerdos nacionales del país sudamericano.

Fin de la venta de petróleo de Venezuela a Cuba

Tras el ataque armado que dio con la captura de Nicolás Maduro y el anuncio de que la intervención en Venezuela podría durar años, el presidente de Estados Unidos anunció el fin de relaciones comerciales y militares entre Venezuela y Cuba.

En un escrito a través de su cuenta de Truth Social, Donald Trump hizo un breve recuento del intercambio entre ambos países para sentenciar que el fin de una era entre las dos naciones había llegado respecto a la venta del petróleo.

"Venezuela ahora cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerlos, y los protegeremos. ¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! ¡Cero!", señaló.

Gustavo Petro propone reconstruir la Gran Colombia: "Por voto constituyente de la población"
Lee también

Gustavo Petro propone reconstruir la Gran Colombia: "Por voto constituyente de la población"

Comunicado de Donald Trump
Comunicado de Donald Trump

Trump indicó que tal relación entre ambos países habría beneficiado grandemente a Cuba e incluso indicó que este país había sobrevivido "durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela".

El gobernante de la Casa Blanca señaló que esta decisión deberá traer consigo un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde" e indicó que "sugería encarecidamente" que se llegue a un trato.

Donald Trump hablaría con María Corina Machado sobre futuro gobierno en Venezuela: "Podría estar involucrada"
Lee también

Donald Trump hablaría con María Corina Machado sobre futuro gobierno en Venezuela: "Podría estar involucrada"

Cubanos murieron en ataque armado de EE.UU. a Venezuela

En la publicación, Donald Trump precisó que Cuba proporcionaba "servicios de seguridad" a Venezuela, dando a entender un sentido irónico de tal cooperación entre ambos países.

Además, precisó que durante la intervención militar tales cubanos habrían fallecido tras los ataques dirigidos por las Fuerzas estadounidenses en puntos estratégicos en el territorio venezolano.

"Cuba proporcionó "servicios de seguridad" a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no! La mayoría de esos cubanos han muerto tras el ataque estadounidense de la semana pasada", indicó.

Donald Trump indicó que ahora el gobierno de Estados Unidos estará a cargo de la protección de Venezuela y precisó que este país "ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años".

El control sobre Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos se extiende. Ahora, el presidente Donald Trump ha anunciando el fin de relaciones comerciales y militares entre Venezuela y Cuba.

Temas relacionados Cuba Donald Trump petróleo Venezuela

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA