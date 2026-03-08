RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Aviso de suspensión

¡Hasta 12 horas SIN AGUA! Corte del servicio el 10 de marzo: ¿Qué distritos se verán afectados en Lima?

¡Atención vecinos! Sedapal anuncia corte de agua para este martes 10 de marzo. Conoce si tu distrito se verá afectado con la interrupción temporal del servicio.

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 08/03/2026

A través de su canal oficial de WhatsApp, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este martes 10 de marzo se realizarán cortes programados del servicio en un distrito de Lima.

La entidad precisó que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento destinados a garantizar la calidad y continuidad del suministro en la capital. 

Sedapal indicó que las labores se realizarán en horarios previamente establecidos y que, una vez finalizadas las intervenciones técnicas, se irá restableciendo de forma progresiva.

¿Qué distritos se quedarán sin servicio de agua este martes 10 de marzo?

Ate

Zonas: Asoc. Pobladores Los Viñedos de Ate, A.H. Santa María de Vitarte, A.H. Micaela Bastidas I y III etapa, Junta Vecinal Virgen de las Mercedes.

  • Hora: 8:00 a.m. - 8:00 p.m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio

Independencia

Zonas: A.H. 31 de Diciembre, A.H. 5 de Marzo, A.H. Horacio Zevallos Gámez, Urb. Popular Túpac Amaru, A.H. 21 de Abril, A.H Cahuide, A.H. Corazón de Jesús, A.H. 1ro de Mayo, A.H. Mariano Melgar, A.H. El Misti, A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Precursores, A.H. Santa Rosa, P.J. Condorcanqui, P.J. José Olaya.

  • Hora: 12:00 p.m. - 8:00 p.m
  • Motivo: Limpieza de reservorio

San Juan de Lurigancho

Zonas: Asoc. Agrup. Familiar San Cristóbal, Asoc. Francisco de Nivería, Asoc. San Francisco de Jicarma, Asco. Bello Horizonte 1ra etapa, Asoc. Cristo es Amor - Hermanos Valenzuela, Asoc. Esmeralda de Jicamarca, Asoc. Dulce Amanecer, Asoc. Pampa La Huerta. Asoc. San José de Nevería, Asoc. Virgen de Chapo, Asoc. Los Jardines de Nevería, Asoc. Los Topacios, Asoc. Los Ángeles de Huachipa, Asoc. Corazón de Jesús (Reservorio afectado R-RP 03, R-RRP 01, R-RAP 04, R-RP 04, R-RAP 02, R-RAP 03)

  • Hora: 1:00 p. m. - 11:50 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas: Asoc. Corazón de Jesús sect. 8 -  Cerro Camote, Asoc. Bella Unión anexo 8, Com. Campestre de Jicamarca anexo 8, Asoc. Barrio Unido Hab. Los Eucaliptos, Asoc. Julio C. Tello Jicamarca sect. oeste anexo 8, Reservorio afectado R-RAP 06, Asoc Agrop. Artesanal Valle El Triunfo

  • Hora: 11:00 a. m. - 11:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio

¿Qué hacer en casos de corte de agua?

  • Contar con bidones de agua para consumo humano
  • Usar platos y cubiertos descartables
  • Almacenar agua para higiene personal y otros
  • Racionar consumo
  • Revisar fugas en el hogar

Asimismo, la empresa exhortó a los vecinos de las zonas afectadas a tomar previsiones, como almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas mientras dure la interrupción.

