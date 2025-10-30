RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Atención, conductor! Exitosa premia tu fiel sintonía a los 95.5 FM: Inicia HOY la campaña 'Desayuno al volante'

Si eres de los conductores que empieza el día al ritmo de los 95.5 FM de Exitosa, esta es tu oportunidad para disfrutar de un sabroso premio desde hoy, jueves 30 de octubre: 'Desayuno al volante'.

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/10/2025

Exitosa sigue premiando a sus oyentes y esta vez no duda en beneficiar a los conductores que sintonizan las 24 horas del día los 95.5 FM. Como una forma de agradecimiento, se inicia hoy la campaña 'Desayuno al volante'.

Exitosa premia a conductores con 'Desayuno al volante'

Cientos de peruanos salen día a día a bordo de sus vehículos para 'llevar un pan a la mesa' de su hogar. Pese a que la jornada de su trabajo es ardua y pasan horas detrás del volante para apoyar a la economía de su familia, los conductores tratan de salir adelante y alegrar su labor sintonizando siempre los 95.5 FM de Radio Exitosa.

Es por ello que Exitosa lanzó desde este jueves, 30 de octubre, su campaña 'Desayuno al volante' para agradecer la fidelidad de los conductores que cada mañana acompañan su ruta con la mejor programación que combina información y entretenimiento. 

Es así como la camioneta de Exitosa encendió los motores y llegó hasta el cruce de la avenida Aramburú con la Vía Expresa, en el distrito de Surquillo, para premiar a los primeros 20 conductores que se acerquen a nuestro vehículo con sus distintivos colores "rojo, blanco y azul" para convertirse en el afortunado de recibir este delicioso y prometedor desayuno!

Oyentes de Exitosa agradecidos con la campaña

Al escuchar el llamado y saber que están muy cerca al lugar donde se encuentra la camioneta de Exitosa, varios conductores no dudaron en acudir de forma inmediata y ser beneficiados con este desayuno que tiene una gran variedad de panes recién salidos del horno acompañado de café, maca, quinua, café con leche y muchos productos más para ayudarlos a que empiecen su jornada con mucha energía.

Uno de los afortunados del 'Desayuno al volante' se mostró agradecido con esta iniciativa que busca engreír a los conductores que madrugan y acompañan cada mañana la señal más escuchada del país.

"Trabajo por Miraflores, San Isidro. Desde muy temprano salgo a trabajar para llevar el 'pan de cada día'. (¿Qué le parece ahora Exitosa está regalando desayuno, preocupándose también a los amigos conductores ?) Me parece muy bien porque nos ayudan, facilitan para comer algo. ¡Exitosa Noticias, la mejor radio 95.5!", expresó uno de los conductores muy entusiasmado con el premio.

Agradecimiento a la fiel sintonía a los 95.5 FM

Así como él, varios 'amigos del volante' mostraron su gratitud y revelaron que llevarían ese desayuno a sus hogares para que sus seres queridos puedan disfrutar de ello. Asimismo, resaltaron que no es la primera vez que Exitosa los engríe, ya que también reciben recompensa por su fiel sintonía con deliciosos almuerzos con 'La Hora del Bitute'.

Incluso, aprovecharon la cámara de Exitosa para dar a conocer cuáles eran sus programas favoritos y que acompañan sus largos viajes las 24 horas del día, como 'Exitosa Noticias' con Manuel Rosas, 'Hablemos Claro' con Nicolás Lúcar, 'Exitosa te escucha' con Katyusca Torres Aybar, 'Exitosa deportes' y los demás espacios que les permite estar informados sobre el acontecer político, social y de entretenimiento.

Exitosa premia tu fidelidad con su campaña 'Desayuno al volante', una iniciativa que inició hoy, pensada para engreír a los conductores que madrugan y acompañan cada mañana la señal más escuchada del país: ¡los 95.5 FM, 'La voz de los que no tienen vos'!

