Sismo de magnitud 7.0 sacude Alaska: Marina de Guerra del Perú intensifica vigilancia ante posibilidad de tsunami

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un poderoso sismo de magnitud 7.0 golpeó la región sur de Alaska alrededor del mediodía de este sábado, de acuerdo a información del Servicio Geológico de Estados Unidos. Por tal motivo, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú ha intensificado su vigilancia ante un posible tsunami.

Movimiento telúrico sacude Alaska

El epicentro del movimeinto telúrico se ubicó a unos 250 kilómetros al oeste de Whitehorse, capital del Yukón canadiense, y a 370 kilómetros al noroeste de Juneau, capital de Alaska.

Cabe señalar que, se calcula que el foco del sismose ubicó a 10 kilómetros de profundidad y por el momento no hay reportes de daños significativos ni afectaciones a la infraestructura crítica por este fenómeno.

Es necesario indicar que esta zona está caracterizada por su actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas de la región.

La @DHN_peru informa que tras sismo de magnitud 7.0 ocurrido a 90 N of Yakutat, Alaska, se intensifica la vigilancia. pic.twitter.com/hcdnSsdR3G — COEN - INDECI (@COENPeru) December 6, 2025

Noticia en desarrollo...