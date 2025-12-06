RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
En alerta

Sismo de magnitud 7.0 sacude Alaska: Marina de Guerra del Perú intensifica vigilancia ante posibilidad de tsunami

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú ha intensificado su vigilancia ante un posible tsunami tras un sismo de magnitud 7.0 que se registró este sábado en Alaska.

Marina de Guerra del Perú intensifica vigilancia ante posibilidad de tsunami
Marina de Guerra del Perú intensifica vigilancia ante posibilidad de tsunami (Foto: Difusión)

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/12/2025

Síguenos en Google News Google News

Un poderoso sismo de magnitud 7.0 golpeó la región sur de Alaska alrededor del mediodía de este sábado, de acuerdo a información del Servicio Geológico de Estados Unidos. Por tal motivo, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú ha intensificado su vigilancia ante un posible tsunami.

Movimiento telúrico sacude Alaska

El epicentro del movimeinto telúrico se ubicó a unos 250 kilómetros al oeste de Whitehorse, capital del Yukón canadiense, y a 370 kilómetros al noroeste de Juneau, capital de Alaska.

Cabe señalar que, se calcula que el foco del sismose ubicó a 10 kilómetros de profundidad y por el momento no hay reportes de daños significativos ni afectaciones a la infraestructura crítica por este fenómeno. 

Es necesario indicar que esta zona está caracterizada por su actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas de la región. 

Hallan sin vida a empresario peruano secuestrado en Bolivia: Captores exigían 30 mil dólares para liberarlo
Lee también

Hallan sin vida a empresario peruano secuestrado en Bolivia: Captores exigían 30 mil dólares para liberarlo

Noticia en desarrollo...

Obtén el DNI electrónico GRATIS este 11 de diciembre: Descubre AQUÍ todos los detalles
Lee también

Obtén el DNI electrónico GRATIS este 11 de diciembre: Descubre AQUÍ todos los detalles

Temas relacionados Alaska COEN Indeci Marina de Guerra del Perú Sismo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA