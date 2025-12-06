Sismo remece Perú esta tarde: Conoce AQUÍ el epicentro y la magnitud del temblor sentido este sábado 6 de diciembre

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un sismo remeció Perú hoy, sábado 6 de diciembre, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

Temblor hoy en Perú: ¿Cuál fue su magnitud?

Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y uno se sintió la tarde de este sábado 6 diciembre, precisamente a las 4:40 p.m., según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

De acuerdo al más reciente reporte revelado en sus redes sociales, el movimiento telúrico, sentido durante la tarde de hoy, tuvo una magnitud de 3.5 con el punto de referencia a 15 kilómetros al oeste de la Provincia Constitucional del Callao.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0793

Fecha y Hora Local: 06/12/2025 16:40:32

Magnitud: 3.5

Profundidad: 71km

Latitud: -12.03

Longitud: -77.25

Intensidad: II-III Callao

Referencia: 15 km al O de Callao, Provincia Constitucional del Callao — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 6, 2025

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente reveló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 71 kilómetros, así como una latitud y longitud de -12.03 y -77.25 grados, teniendo una intensidad entre II-III.

Ten lista tu mochila de emergencia

Frente a estas circunstancias, el El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá contar con los implementos que necesiten los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Tal como es reiterativo, durante la actividad sísmica es fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico, permanecer en un lugar seguro y no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse.