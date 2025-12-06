César Hinostroza: Gobierno aprueba segunda solicitud de extradición a Bélgica del exjuez supremo

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), accedió a la segunda solicitud de extradición activa del exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, prófugo de justicia peruana desde el 2018, y actualmente en Bélgica.

A través de la Resolución Suprema N.º 270-2025-JUS, publicada este sábado 6 de diciembre en el Diario Oficial El Peruano, se enmarca el procedimiento para que el exmagistrado sea procesado en el Perú por los presuntos delitos de cohecho activo específico, tráfico de influencias agravado y organización criminal.

Investigación pendiente por el caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto'

De acuerdo con la resolución, el requerimiento fue formulado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema y su evaluación estuvo a cargo de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas del MINJUSDH, derivándola al Gobierno para que la apruebe o rechace, a través del voto del Consejo de Ministros, habiendo sido a favor.

Es importante recordar que, el pasado 20 de noviembre, el Ejecutivo aprobó la primera solicitud de extradición del exjuez, requerida por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, conforme al marco constitucional y procesal vigente.

Cabe señalar que, sobre César Hinostroza Pariachi recae el pedido de 36 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de patrocinio Ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal, en agravio del Estado.

Según la teoría fiscal, se le atribuye las comisiones por su presunto rol desde Corte Superior de Justicia del Callao y luego de la Corte Suprema, en la organización criminal 'Los Cuellos Blancos'.

Segunda prisión preventiva en su contra

A mediados de noviembre último, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó la segunda orden de prisión preventiva en su contra por un período de 18 meses por el presunto delito de tráfico de influencias agravado y cohecho activo específico, en perjuicio del Estado.

La investigación se enmarca en el caso 'Frey Tolentino', a quien habría favorecido ilegalmente para que sea ratificado en el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

La resolución judicial tomó en cuenta los testimonios, registros de comunicación, así como los audios que evidenciarían coordinaciones entre ambos. Pese a que la defensa del prófugo exjuez rechazó la imputaciones contra su patrocinado, la justicia determinó su aparente responsabilidad en ambas comisiones.

Luego de siete años, César Hinostroza podría regresar al Perú para rendir cuentas por el caso que escandalizó a todo el aparato de justicia del país.